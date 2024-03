Lewis Hamilton lascia di stucco Oliver Bearman: il doppio gesto che stupisce il pilota Ferrari Oliver Bearman è stato il protagonista a sorpresa del Gp Arabia Saudita. Il 18enne sostituito di Sainz è arrivato 7° a Jeddah, dove ha ricevuto i complimenti anche di Lewis Hamilton. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oliver Bearman è diventato il grande protagonista del weekend delGran Premio di Arabia Saudita. Il pilota inglese ha corso con la Ferrari e lo ha fatto sostituendo Carlos Sainz. L'esordio è stato favoloso. Bearman ha tagliato il traguardo al settimo posto, e dopo essere stato anche eletto pilota del giorno, ha ricevuto anche i sinceri complimenti di Lewis Hamilton, che a fine gara lo ha affiancato e lo ha applaudito.

La prima volta non si scorda mai. Ma il weekend di Jeddah, oltre a Ollie, non lo dimenticherà nemmeno nessuno di tutti coloro che seguono con passione la Formula 1. Perché ciò che è accaduto a Bearman è qualcosa di una rarità assoluta. Questo inglese di 18 anni in Arabia Saudita è volato per correre in Formula 2, ma dopo aver realizzato la pole position nella sua categoria è stato chiamato velocemente dalla Ferrari che lo ha fatto correre al posto di Carlos Sainz, che è stato operato d'appendicite.

La vita, non solo quella sportiva, è cambiata per Ollie, che è diventato il 97° pilota della Ferrari in Formula 1. Un sogno che si avvera, ma al tempo stesso anche un'enorme responsabilità. In pista nelle Fp3, la preparazione per le Qualifiche, che ha chiuso all'undicesimo posto. La gara era il vero banco di prova. Tutto è andato alla grande, al di là di ogni più rosea aspettativa.

Stanco, cotto, provato per una gara faticosa, sudatissimo dopo aver tagliato il traguardo e con il collo che gli ha dato tanti problemi durante il Gp, Bearman ha guidato con attenzione, calmo quando doveva e incisivo quando c'era da sorpassare. Al traguardo è arrivato settimo, si è messo dietro pure Lando Norris e soprattutto Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo che sarà alla Ferrari nel 2025.

E proprio Hamilton, da decano del cirucs, ha mostrato tutta la sua classe complimentandosi con il 2005 Bearman in due momenti differenti. Nel giro di rientro Lewis gli si è avvicinato, lo ha affiancato e lo ha applaudito. Il più giovane degli inglesi ha incassato di buon grado, e non immaginava, forse, che una volta sceso dalla Ferrari numero 38 ricevesse un abbraccio di Hamilton, oltre ai complimenti di Norris e Russell.

Senza nulla togliere ai due rampanti piloti inglesi, senz'altro l'abbraccio e i complimenti di Lewis saranno stati graditissimi da Bearman, che ha poi festeggiato con il papà ed è stato anche nominato ‘driver of the day', premio meritatissimo.

Formula 1 News Calendario Classifica segui