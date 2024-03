Verstappen fa il bis nel Gp Arabia, doppietta Red Bull con Perez 2°: Leclerc sul podio, Bearman 7° Max Verstappen vince a Jeddah. Doppietta e festa completa Red Bull con Perez secondo. Leclerc terzo. Fantastico Bearman, settimo all’esordio in Formula 1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Max Verstappen vince pure il Gran Premio di Arabia Saudita. Il pilota olandese ha vinto la seconda gara del Mondiale 2024. Verstappen ha preceduto Perez e Leclerc, che porta ancora la Ferrari sul podio. La Red Bull ottiene un'altra doppietta. Straordinaria la gara dell'esordiente Oliver Bearman, il diciottenne è arrivato 7°.

Il via è l'unica insidia per Verstappen che con cattiveria sbatte la porta in faccia a Leclerc, che con grande bravura tiene la posizione su Perez, che poi però lo infila e passa. Dietro non accade nulla. Bearman parte bene, battaglia subito con Tsunoda. Gasly si ritira dopo un giro per problemi al cambio. I piloti mantengono il ritmo e le posizioni, senza guizzi. Stroll va a sbattere al 7° giro. Il canadese distrugge la sua Aston Martin ed entra la Safety Car.

Si fermano tutti tranne Norris e Hamilton, che quando si riparte sono primo e terzo. In mezzo a loro c'è Max, che dopo aver vissuto due giri al secondo posto attacca Lando e lo passa. Perez subisce una penalità di cinque secondi per unsafe release. Il messicano si sbarazza di Hamilton e poi di Norris ed è uno – due Red Bull ben prima di metà gara. Pure Leclerc supera Lewis e si mette alle spalle di Norris, che si difende nonostante abbia sempre le stesse gomme. Così come Hamilton che tiene a bada la furia di Piastri.

Dietro c'è bagarre, perché la decima posizione è aperta a tutti. Mentre la nona dopo un duplice sorpasso se la prende Bearman, che prima infila Tsunoda e poi Hulkenberg. Il diciottenne che sostituisce Sainz ha fatto capire subito di avere stoffa.

Al giro 27 Leclerc si sbarazza di Norris, sorpasso pulito sul rettilineo e terzo posto, con caccia a Perez. In realtà non accade nulla. La gara vive fasi di noia vera nella top ten, salvo il solito duello tra Piastri e Hamilton. Mentre dietro c'è bagarre ma non ci sono punti in palio, restano pregevoli i sorpassi di Magnussen e Albon.

Quando Hamilton e Norris vanno ai box si pensa che ci possa essere un po' di brio, non è così. Loro non brillano e non vanno a prendere Ollie Bearman, che mantiene una fantastica settima posizione, ottenuta davanti a due connazionali con un altro curriculum.

Verstappen ottiene il 56° successo in Formula 1, Perez secondo regala la doppietta alla Red Bull che cancella così almeno per un po' le polemiche. Ferrari sul podio dopo il Bahrain, ma stavolta c'è Leclerc. Quarto Piastri, poi Alonso e Russell. Decimo e a punti Hulkenberg.

