Hulkenberg ritrova il vecchio rivale Magnussen e non dimentica: “Succhiami le p***le, tesoro” Nel corso del GP del Bahrain di Formula 1 2022 Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen si sono ritrovati a parlare per la prima volta in griglia dopo il botta e risposta post GP d’Ungheria 2018 diventato virale sui social e per rompere il ghiaccio il tedesco ha utilizzato la stessa frase che gli aveva rivolto il danese in quell’occasione.

A cura di Michele Mazzeo

Il GP del Bahrain che ha aperto il Mondiale di Formula 1 2022 ha visto la riproposizione in pista di una delle rivalità che hanno caratterizzato la stagione 2018 (o meglio una delle più enfatizzate dalla serie TV "Drive to Survive" di Netflix) tra due piloti che in realtà in pista a Sakhir non sarebbero nemmeno dovuti esserci se non fosse per la guerra in Ucraina (che ha portato la Haas a licenziare Mazepin) e per il fatto che Sebastian Vettel ha contratto il Covid-19 pochi giorni prima del primo GP della nuova stagione.

Con il ritorno di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg in pista, prima di Sakhir il web si è scatenato con il botta e risposta tra i due dopo la gara di Budapest 2018 che è tornato in auge diventando molto virale sui social tra video e meme.

Dopo la fine del GP dell'Ungheria infatti, mentre Magnussen era nel bel mezzo di un'intervista con la TV danese, il tedesco gli si era avvicinato, gli aveva dato un colpetto sulla spalla e aveva detto: "Ancora una volta il pilota più antisportivo sulla griglia". Frase seguita dall'immediata risposta del danese che con il sorriso sulle labbra ha replicato con un poco cortese: "Succhiami le p***e, tesoro" per poi riprendere l' intervista mentre Hulkenberg se ne andava.

Alla luce di ciò, vederli parlare tra di loro in pista, poco prima della partenza del GP del Bahrain ha destato molta curiosità. A svelare il contenuto di quel dialogo è stato lo stesso Nico Hulkenberg alla vigilia del GP dell'Arabia Saudita (nel quale dovrà nuovamente sostituire in Aston Martin Vettel ancora positivo al Covid):

"In realtà l'ho salutato con ‘Succhiami le p***e, tesoro' – ha detto infatti il 34enne tedesco ad Autosport dopo aver rivelato di essere stato lui a rompere il ghiaccio e andare a parlare con Magnussen –. Queste sono state le mie parole esatte per lui. Non è che Kevin non mi piaccia, ma dopo quello che è successo a Budapest non avevamo più parlato. Anche prima, non ci siamo mai parlati davvero. Pensavo che fosse giunto il momento – ha quindi proseguito il pilota classe '87 –. Perché non mi piace, in quel momento ho solo pensato che l'incidente in pista fosse stato un po' duro. Come piloti tendi a non essere d'accordo di tanto in tanto. Ho pensato che fosse abbastanza divertente – ha infine concluso Hulkenberg – salutarlo con un ‘Succhiami le p***e, tesoro'. L'ha presa abbastanza bene".