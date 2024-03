Bearman scioccato da un messaggio WhatsApp ricevuto prima del GP Arabia: gli ha scritto il suo idolo Prima della partenza del GP dell’Arabia Saudita della Formula 1 2024 il debuttante Oliver Bearman ha vissuto un’emozione molto particolare: il 18enne che ha corso della Ferrari ha ricevuto un inaspettato messaggio su WhatsApp dal suo idolo Sebastian Vettel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Il GP dell'Arabia Saudita della Formula 1 2024 è stato un concentrato di emozioni fortissime per il 18enne Oliver Bearman, arrivato a Jeddah per disputare il suo weekend di Formula 2 (dove tra l'altro al giovedì ha conquistato la pole position), e poi trovatosi improvvisamente catapultato su una Ferrari per correre la sua prima gara in F1 a causa dell'inaspettato forfait di Sainz costretto ad un'operazione d'urgenza per appendicite. E tra le tante emozioni provate prima, durante e dopo il debutto assoluto tra i grandi (concluso con uno splendido 7° posto finale e il titolo di "driver of the day"), ce n'è stata una che lo ha segnato particolarmente.

Già dopo le qualifiche (in cui ha sfiorato l'accesso alla Q3 mancato per soli 36 millesimi) infatti il giovanissimo pilota britannico era rimasto colpito dai tantissimi messaggi ricevuti da amici, tifosi, addetti ai lavori ed ex piloti: "Credo che il mio telefono stia per esplodere" aveva infatti rivelato Ollie (questo il nomignolo con cui viene chiamato da tutti nel paddock) dopo la sua prima qualifica in F1. Messaggi ricevuti su WhatsApp e sui social (dove a complimentarsi con lui è stato anche Sainz appena uscito dalla sala operatoria) che sono continuati ad arrivare fino a pochi secondi prima di scendere in pista per la sua prima corsa in Formula 1. E tra questi ce n'è stato uno che lo ha scioccato più degli altri perché a mandarlo è stato uno dei suoi idoli, cioè il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel.

Un messaggio in cui il tedesco, con un lungo trascorso alla Ferrari di cui è sempre stato grande tifoso (anche dopo il passaggio in Aston Martin e il successivo ritiro dalle corse), oltre ad augurargli buona fortuna per l'imminente gara di debutto nel Circus, probabilmente gli ha anche elargito qualche consiglio sul modo in cui affrontare questo inatteso esordio a soli 18 anni e 10 mesi. A confessarlo è stato lo stesso Oliver Bearman: "Uno dei miei eroi, Sebastian Vettel, mi ha scritto prima della partenza. Ringrazio Seb, è stato veramente carino. È stata una grande emozione correre la mia prima gara in Formula 1 con la Scuderia Ferrari" ha infatti detto il giovanissimo britannico nell'intervista rilasciata alla TV svedese ViaPlay subito dopo la gara del GP dell'Arabia Saudita che lo ha visto concludere in settima posizione con la soddisfazione di mettersi alle spalle Lando Norris ma soprattutto il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton (che subito dopo la bandiera a scacchi si è complimentato in ben due occasioni con il debuttante connazionale). Una gara (e un messaggio) che Ollie di certo non scorderà mai più.

