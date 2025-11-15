MotoGP
Bazzecchi strepitoso: sua la pole nell’ultimo GP a Valencia davanti ad Alex Marquez e Di Giannantonio

Marco Bezzecchi si prende l’ultima pole position dell’anno col nuovo record della pista di Valencia in 1:28.809. Dietro al pilota italiano dell’Aprilia ci saranno invece in prima fila anche Alex Marquez e Di Giannantonio. Bagnaia, eliminato in Q1, partirà 16°.
Fabrizio Rinelli
Bis di Bezzecchi che ora partirà dalla prima posizione anche per la Sprint e naturalmente anche nella gara di domani che lo vedrà battagliare proprio con Alex Marquez, suo rivale in questo momento specie dopo l'infortunio e la conseguente assenza di Marc Marquez campione del mondo in carica di questo campionato.

Un percorso di crescita importante da parte di Bezzecchi e dell'Aprilia che stanno crescendo gara dopo gara. Questa è la quinta pole di Bez in questo 2025. Il responsabile tecnico dell'Aprilia è soddisfatto: "Le conferme sono importanti, per la Sprint la gomma è ancora un rebus, ma siamo soddisfatti perché siamo lì – ha detto -. Su questa pista non c'è mai una cosa che ci rende particolarmente forti ma ci sono diversi punti in cui abbiamo qualche vantaggio". Unico errore in frenata per Bezzecchi quando era dietro ad Acosta ma per il pilota italiano questo rappresenta un traguardo importante. Per Aprilia 14^ pole in top-class (5^ quest'anno) e per la prima volta nella loro storia il team ha messo a segno la pole in GP consecutivi. Inoltre si tratta della seconda pole per Aprilia in questo GP,  la prima dal 2023 con Maverick Vinales.

I risultati delle qualifiche a Valencia

Bagnaia eliminato in Q1 partirà in 16^ posizione. Giornata da dimenticare per il pilota Ducati dopo il guasto alla sua moto. Soddisfazione invece per Bezzecchi nelle sue dichiarazioni rilasciate a Sky: "All'inizio stavo guidando in maniera troppo nervosa poi mi sono tranquillizzato e divertito molto e adesso dobbiamo concentrarci per Sprint e gara".

  1. M. Bezzecchi 1'28.809
  2. A. Marquez +0.026
  3. F. Di Giannantonio +0.044
  4. R. Fernandez +0.058
  5. P. Acosta +0.096
  6. F. Quartararo +0.169
  7. F. Morbidelli +0.257
  8. J. Miller +0.335
  9. F. Aldeguer +0.360
  10. J. Mir +0.424
  11. J. Zarco +0.542
  12. A Ogura +0.562
