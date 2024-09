video suggerito

Bagnaia vince la Sprint Race del GP Emilia della MotoGP a Misano: battuto Martin, podio per Bastianini Pecco Bagnaia trionfa nella Sprint Race del GP dell’Emilia Romagna della MotoGP 2024 a Misano: il pilota Ducati precede il rivale nella lotta per il titolo Jorga Martin e riduce lo svantaggio in classifica. Terzo posto per Enea Bastianini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Pecco Bagnaia vince la Sprint Race del GP dell'Emilia Romagna della MotoGP 2024 sul circuito di Misano precedendo il leader del Mondiale Jorge Martin e portando così a soli quattro punti il distacco nella classifica iridata. A chiudere il podio l'altra Ducati ufficiale del padrone di casa Enea Bastianini.

Una gara corta da 13 giri che ha visto lo spagnolo della Pramac e i due alfieri ufficiali della casa di Borgo Panigale protagonisti fin dai primissimi metri. Partenza a fionda infatti per Jorge Martin e Brad Binder che sorprendono il poleman Pecco Bagnaia che riesce poi a recuperare subito la posizione sul sudafricano della KTM gettandosi all'inseguimento del suo rivale diretto nella lotta per il titolo iridata mentre alle loro spalle Enea Bastianini deve fare i conti con Marc Marquez e Pedro Acosta che gli contendono il terzo posto. Il piemontese riesce poi a ricucire il gap dal madrileno e durante il 7° giro, sfruttando un errore dell'avversario, riesce a sopravanzarlo prendendosi la testa della corsa che non lascerà fino alla bandiera a scacchi.

Grande prova anche per Enea Bastianini che dopo un inizio titubante mostra tutta la confidenza con il tracciato romagnolo staccando Marc Marquez e Pedro Acosta e andando quasi a riprendere Jorge Martin che lo precede al traguardo di pochi decimi di secondo. Quarta posizione finale invece per Marc Marquez che nell'ordine d'arrivo chiude davanti al più giovane connazionale Pedro Acosta, a Brad Binder, Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli.

L'ordine d'arrivo della Sprint Race del GP Emilia Romagna della MotoGP 2024

F. Bagnaia 19'50.237 J. Martin +0.285 E. Bastianini +1.319 M. Marquez +5.386 P. Acosta +6.580 B. Binder +8.143 F. Quartararo +8.405 M. Bezzecchi +8.965 F. Morbidelli +9.271 M. Viñales +9.538 M. Oliveira +11.542 A. Espargaro +12.049 F. Di Giannantonio +14.819 A. Marquez +16.566 R. Fernandez +17.742 J. Miller +19.411 L. Marini +20.101 J. Zarco +20.598 T. Nakagami +25.394 A. Fernandez +25.431 J. Mir +27.208