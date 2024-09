MotoGP, GP Emilia Romagna a Misano: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio in diretta TV e streaming

video suggerito

Dopo una settimana di pausa la MotoGP torna di nuovo in pista sul circuito di Misano per il quattordicesimo round del Mondiale 2024: da venerdì 20 settembre a domenica 22 settembre infatti il Motomondiale è nuovamente di scena sul tracciato italiano per il GP dell'Emilia Romagna.

Il programma del quattordicesimo weekend stagionale della classe regina è quello consueto: oggi i piloti della MotoGP (ma anche di Moto2 e Moto3) vanno in pista per le prove libere (le FP1) e le pre-qualifiche (le FP2), domani mattina poi è la volta delle Libere 3 e delle qualifiche con Q1 e Q2 mentre nel pomeriggio solo per la top-class c'è la Sprint Race, e domenica si chiude quindi con la gara che assegnerà il bottino più cospicuo di punti validi per i mondiali piloti, team e costruttori. Tradizionali anche gli orari delle varie sessioni sul circuito di Misano così come gli orari della diretta TV e il live streaming su Sky e la trasmissione gratis in chiaro su TV8 dell'intero GP dell'Emilia Romagna.

Al secondo weekend consecutivo sul circuito intitolato a Marco Simoncelli si arriva con Jorge Martin ancora leader della classifica ma, in seguito all'azzardo che non ha dato i risultati sperati nella gara lunga andata in scena su questo stesso tracciato due settimane fa, con un vantaggio di soli 7 punti sul rivale Pecco Bagnaia. Oltre che sui due principali contendenti al titolo, già dal venerdì però i riflettori saranno puntati anche su altri due piloti in sella ad una Ducati, vale a dire l'altro pilota del team ufficiale della casa di Borgo Panigale, il riminese Enea Bastianini sulla pista di casa vuole tornare al successo e l'alfiere del team Gresini Marc Marquez reduce dalla vittoria qui a Misano nell'ultimo round e dal dominio di Aragon del precedente weekend.

Attesa inoltre per capire se gli altri centauri dotati di una Desmosedici (Bezzecchi, Morbidelli, Di Giannantonio e Alex Marquez) riusciranno ad avvicinarsi ai quattro che hanno fin qui fatto meglio in stagione, e se le Aprilia di Maverick Vinales ed Aleix Espargaro e le KTM di Binder, Miller e del rookie Pedro Acosta in questo secondo round consecutivo sul tracciato romagnolo saranno in grado di competere alla pari con le dominanti Ducati (che 12 giorni fa su questo stesso tracciato hanno monopolizzato l'intero podio).

Gli orari su Sky e TV8 del GP Emilia Romagna di MotoGP a Misano

Questi gli orari TV del GP dell'Emilia Romagna del Motomondiale 2024, con la programmazione televisiva completa dell'intero weekend di gara di MotoGP, Moto2 e Moto3 sul circuito di Misano sia per quanto riguarda Sky sia per la visione gratis in chiaro su TV8.

Venerdì 20 settembre

09:00 – 09:35: FP1 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 09:50 – 10:30: FP1 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 10:45 – 11:30: FP1 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 13:15 – 13:50: FP2 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 14:05 – 14:45: FP2 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 15:00 – 16:00: Pre-Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) Sabato 21 settembre

08:40 – 09:10: FP3 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 09:25 – 09:55: FP3 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 10:10 – 10:40: FP3 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 10:50 – 11:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8) 12:50 – 13:30: Qualifiche Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8) 13:45 – 14:25: Qualifiche Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8) 15:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8) Domenica 22 settembre

Dove vedere il GP Misano 2 della MotoGP in diretta TV e streaming

Tutti i weekend di gara del Mondiale 2024 della MotoGP saranno trasmessi in diretta TV e in live streaming da Sky. Per quanto riguarda il GP dell'Emilia Romagna prove libere, qualifiche, sprint race e gara saranno trasmesse su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming sull'app SkyGo con telecronaca di Guido Meda e commento tecnico di Mauro Sanchini. Sempre in streaming, previa sottoscrizione del ‘Pass Sport', sarà possibile seguire il secondo weekend del gran premio che si terrà al circuito di Misano anche su NOW.

Le qualifiche delle tre classi e la gara sprint della MotoGP del sabato saranno visibili in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) che invece alla domenica trasmetterà in differita le gare del Gran Premio dell'Emilia Romagna di Moto3 (alle ore 13:05), Moto2 (alle ore 14:20) e MotoGP (alle ore 16:05). Agli stessi orari sarà possibile seguire qualifiche e gare del secondo round stagionale del Motomondiale di scena sul circuito Marco Simoncelli di Misano anche in streaming gratis sul sito tv8.it.