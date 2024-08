video suggerito

Bagnaia vince il GP d’Austria di MotoGP: Pecco domina e batte ancora Martin, allungando nel Mondiale Grande vittoria di Pecco Bagnaia nel GP d’Austria: il campione del mondo, già vincitore della Sprint Race al sabato, si è imposto con autorità, precedendo ancora una volta Jorge Martin e l’ottimo Enea Bastianini. Quarto Marc Marquez. Adesso Bagnaia ha cinque punti di vantaggio su Martin nella classifica del Mondiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

116 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pecco Bagnaia ha vinto con autorità il GP d'Austria di MotoGP, conducendo la gara dal secondo giro fino al termine. Il due volte campione del mondo della classe regina si è imposto sul circuito del Red Bull Ring con la sua Ducati ufficiale, precedendo Jorge Martin su Ducati Pramac ed Enea Bastianini sull'altra Desmosedici ufficiale. Quarto Marc Marquez del Team Gresini, che ha pagato una pessima partenza e ha dovuto fare corsa di rimonta. In virtù del successo di oggi, Bagnaia – che già aveva vinto la Sprint Race di ieri – allunga in vetta alla classifica del Mondiale di Moto GP, portandosi a 275 punti contro i 270 dello spagnolo.

Bagnaia e Martin partono entrambi bene, lo spagnolo resiste un giro in prima posizione, poi il campione del mondo lo passa alla seconda tornata, mentre l'ottimo Bastianini – partito settimo in griglia – è incollato alle loro spalle. Molto male in avvio Marc Marquez, che si tocca con Morbidelli e va lungo alla prima curva, scivolando parecchio indietro rispetto alla terza piazza delle qualifiche.

I primi due allungano su Bastianini, mentre dietro infuria la battaglia per il quarto posto tra uno scatenato Bezzecchi, Binder e Miller, che tuttavia cade al decimo giro, attaccato dal rimontante Marquez, che si accoda al trenino e poi pressa il riminese.

Leggi anche Bagnaia costretto a correre al buio durante la gara del GP Austria della MotoGP: colpa di un insetto

Bagnaia lentamente aumenta il suo vantaggio su Martin, portandolo oltre il secondo a metà gara. Le prime tre posizioni restano cristallizzate fino alla bandiera a scacchi: Bagnaia dà seguito alla vittoria nella Sprint Race del sabato imponendosi anche nel GP d'Austria della domenica. Martin è ancora una volta secondo, mentre Bastianini è terzo. Il dominio Ducati è completato dal quarto posto di Marc Marquez sulla moto del Team Gresini: il Cabroncito nella seconda parte di gara riesce ad avere la meglio prima su Bezzecchi e poi Binder, rispettivamente sesto e quinto nell'ordine d'arrivo.

Bagnaia festeggia dunque il weekend perfetto in Austria: allo start di oggi era appaiato al primo posto della classifica del Mondiale con Martin, adesso gli mangia 5 punti, portandosi a 275 contro i 270 del suo avversario principe per il titolo.