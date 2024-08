video suggerito

Bagnaia vince la Sprint Race dell’Austria, Pecco raggiunge Martin al comando del Mondiale MotoGP Pecco Bagnaia in maniera autoritaria trionfa nella Sprint Race del Gran Premio d’Austria davanti a Jorge Martin e Aleix Espargaro, quarto Bastianini. Marc Marquez è caduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pecco Bagnaia vince a Spielberg la Sprint Race del Gran Premio d'Austria. La ‘nuvola rossa' precede Jorge Martin e Aleix Espargaro. Quarto posto per Bastianini. Marquez è caduto quando era al secondo posto. Bagnaia e Martin sono ora appaiati nella classifica del campionato piloti della MotoGP, hanno entrambi 250 punti, e domenica alle 14 c'è il GP d'Austria.

Bagnaia supera subito Martin

Jorge Martin partiva in pole, e lo farà anche nella gara di domenica, con Bagnaia e Marquez subito dietro. Partono bene tutti e tre, l'italiano è quello che si mette al comando. Martin prova a resistere. Pecco passa, Jorge insegue con l'altro campione spagnolo a seguire. Il terzetto dà l'idea di poter continuare così per tutta la gara. Ma non è così.

Marc Marquez cade, Bastianini risale la classifica

Perché Jorge Martin commette un'irregolarità e viene penalizzato con un long lap penalty e perde la posizione a vantaggio di Marc Marquez, che quando comincia ad avvicinarsi al campione del mondo commette un errore e finisce giù. Peccato per lui e buon per Martin che ritorna secondo, mentre dietro c'è un po' di bagarre con Bastianini che riesce a risalire fino alla quarta posizione.

Bagnaia e Martin hanno 250 punti in classifica

Bagnaia vince e sale a 250 punti in classifica, gli stessi di Jorge Martin. I due continueranno a dar vita a un grande duello, che vedrà un nuovo capitolo già domenica con il Gran Premio d'Austria, ormai classico appuntamento estivo della MotoGP. Bagnaia in questo fine settimana può contare anche sul sostegno del suo amico e mentore Valentino Rossi che lo ha festeggiato subito dopo il traguardo.