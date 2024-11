video suggerito

Bagnaia strepitoso, vince nella Sprint a Barcellona su Martin: il Mondiale si decide nella gara di domenica Il campione della Ducati ha condotto la gara Sprint e conquistato il successo che rimanda l’assegnazione del Mondiale a domani, quando si correrà il Gran Premio decisivo. Ecco cosa serve a Bagnaia e a Martin per diventare campioni: le combinazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Pecco Bagnaia vince la gara Sprint a Barcellona e rimanda al Gran Premio di domenica la sfida decisiva per la conquista del titolo mondiale della MotoGp. Il gap dalla vetta della classifica piloti è ridotto a 19 punti e nella gara di domani (dove partirà in pole) gli servirà quasi un miracolo per ribaltare l'esito del duello. Jorge Martin, passato all'ultimo giro da Enea Bastianini, è giunto solo terzo. Non gli è bastato per mettere le mani sullo scettro iridato, ma potrebbe farlo domenica raccogliendo almeno 7 punti e piazzandosi 9°. Si vedrà, dovrà attendere e sudare ancora.

La classifica del Mondiale, la top 10 dopo la Sprint

Martin è in testa al Mondiale piloti in virtù di un vantaggio di 19 punti su Bagnaia. Il terzo posto nella Sprint odierna è stato indolore, considerato che nella sfida di domani può contare su un ventaglio di opzioni a suo favore per essere incoronato campione della stagione.

1. Jorge Martin (Ducati) 492

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 473

3. Enea Bastianini (Ducati) 377

4. Marc Marquez (Ducati) 372

5. Pedro Acosta (KTM) 209

6. Brad Binder (KTM) 207

7. Maverick Vinales (Aprilia) 189

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 165

9. Franco Morbidelli (Ducati) 165

10. Alex Marquez (Aprilia) 160.

Cosa serve a Bagnaia e a Martin per diventare campioni: le combinazioni

Alla luce della situazione attuale in classifica generale, ecco quali sono le combinazioni a disposizione di Bagnaia (473 punti) e Martin (492) per conquistare il titolo iridato. Di seguito i calcoli e le opzioni sulla carta, compreso il folle arrivo a pari punti:

Bagnaia campione a Barcellona se…

Vince e Martin si piazza dal 10° posto in giù Se arriva 2° e Martin non va oltre il 15° posto Martin campione a Barcellona se…

Se Bagnaia non si piazza nei primi 2 posti, Martin è automaticamente campione.

Si piazza nei primi 9 posti anche se Bagnaia vince Chiude al 14° posto e Bagnaia arriva 2°. Se Bagnaia non si piazza nei primi 2 posti, Martin è automaticamente campione. Cosa succede in caso di arrivo a pari punti

In caso di arrivo a pari punti dopo l'ultima gara il titolo di campione del mondo andrebbe a Bagnaia. Perché? L'italiano ha vinto più gare lunghe di Martin: il bilancio è di 10 a 3 in favore di Pecco.

Com'è andata la Sprint a Barcellona: eccezionale Bastianini

Il campione della Ducati s'era piazzato là davanti dall'inizio e, complice Enea Bastianini che (partito dall'ottava casella) ha fatto a lungo da tappo su Jorge Martin (oltre a restargli negli specchietti nel corso della gara e a ingaggiare un duello di sorpassi fino al giro conclusivo), ha infilato giri e tempi sulla pista di Barcellona. Fattori che gli hanno dato vantaggio e adrenalina sullo spagnolo. Pecco ha capitalizzato al massimo il +1.479 sull'iberico, calibrando gas e traiettorie, nervi d'acciaio e moto che ha risposto alle sue sollecitazioni, la capacità di gestire e resistere anche all'ultimo, disperato tentativo del rivale (accorciando il distacco fino a +1.151) per agganciarlo al comando e strappargli la vittoria. La contesa per il titolo mondiale non è finita, è tutto rimandato alla gara sul circuito catalano.