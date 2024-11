MotoGP Barcellona, oggi qualifiche e pole in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, Martin e Bagnaia per il titolo

Dopo la sessione di Fp1 e di pre qualifiche di ieri e le Fp2 di questa mattina, sono di scena le qualifiche che daranno ancora ulteriori dettagli per stabilire chi tra Martin e Bagnaia potrà festeggiare nel GP di Barcellona che chiude il Motomondiale 2024 con il titolo iridato. Per non perdere nulla di quanto accade in pista a Montmelò dalle 10:50 diretta in esclusiva per abbonati su Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP mentre in diretta sul digitale terrestre e in chiaro senza costi aggiuntivi appuntamento su TV8.