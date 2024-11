video suggerito

Bagnaia spiega l'assurda caduta da solo nelle libere a Barcellona: "Mi sono spaventato" Il pilota della Ducati Pecco Bagnaia ha spiegato la dinamica della singolare caduta di cui è stato protagonista nelle FP1 del GP di Barcellona della MotoGP 2024 avvenuta senza alcun contatto con altri piloti e mentre procedeva molto lentamente.

A cura di Michele Mazzeo

Il weekend in cui si decide la lotta per il titolo iridato si è aperto in un modo del tutto insolito per il campione in carica Pecco Bagnaia. Nella prima sessione di prove libere del GP di Barcellona, round conclusivo della MotoGP 2024, infatti il piemontese è stato protagonista di una strana caduta che ha suscitato molta curiosità (e anche un pizzico di ilarità).

Il pilota della Ducati procedeva lentamente sul lungo rettilineo dopo aver fatto una prova di partenza, proprio in quel momento però, mentre ci si avvicinava alla curva 1, da dietro sopraggiungeva a velocità sostenuta Maverick Vinales che seguendo la traiettoria è passato all'esterno per impostare la curva a destra. Dopo che lo spagnolo dell'Aprilia gli è passato accanto (senza toccarlo minimamente) Bagnaia ha improvvisamente schiacciato tutta la leva del freno vedendo così chiudersi l'anteriore, finire per terra e scivolare in ghiaia. Un qualcosa di molto strano se si tiene conto del fatto che stava procedendo molto lentamente.

Una caduta che non ha avuto alcuna conseguenza per il pilota italiano ma che lo ho fatto molto arrabbiare tanto che sia mentre scivolava così che quando si è rialzato dopo esser finito in ghiaia ha inveito costantemente contro Maverick Vinales che, almeno per ciò che si è visto da fuori, non sembra avere alcuna colpa nella caduta del campione del mondo in carica. Sbollita la rabbia poi Bagnaia è tornato in pista per le prequalifiche dove ha chiuso con il miglior tempo della sessione con l'attuale leader del Mondiale Jorge Martin che invece ha terminato in quinta posizione con tre decimi di ritardo dal piemontese (centrando però anch'esso l'obiettivo principale che era quello di finire in top-10 e staccare così il pass diretto per la Q2 delle qualifiche del sabato).

A fine turno, nella sessione con i media post prequalifiche, il pilota della Ducati è anche tornato sullo strano incidente di cui era stato protagonista al mattino spiegando la dinamica della singolare caduta e anche il motivo per cui in quel momento si è molto arrabbiato con Vinales: "Penso che sia un errore per entrambi, perché penso che sia una sessione di partenza di prove libere e onestamente il mio errore è stato andare piano in curva 1. Quando sono partito non è che ho commesso un errore, ma la gomma era molto usurata e scivolava. Non volevo andare al limitatore con le marce, perché con i motori siamo un po’ al limite. Ho sentito che Maverick arrivava da dietro, ma non mi aspettavo che uscisse con la moto in quel modo e mi sono spaventato e ho perso la moto davanti" ha infatti spiegato Pecco Bagnaia svelando la causa della strana caduta nelle FP1 a Barcellona.