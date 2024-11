video suggerito

La strana caduta di Bagnaia durante le libere del GP di Barcellona: se la prende con Vinales Pecco Bagnaia cade durante le libere del GP di Barcellona. Il pilota della Ducati si rialza e si scaglia contro Vinales che l’aveva sorpassato all’esterno in curva 1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Pecco Bagnaia si gioca tutto in questo weekend a Barcellona. L'ultima prova del Mondiale di MotoGP che assegnerà il titolo di campione al pilota della Ducati o a Jorge Martin. Bagnaia dovrà centrare un'impresa e fino all'ultimo proverà a fare il colpaccio per fare ripetere il successo della passata stagione. Siamo solo a venerdì però e già si sono verificate le prime scintille. Durante le prove libere del GP catalano infatti. dopo 45 minuti di sessione, Bagnaia è finito a terra a seguito di una caduta a dir poco strana che l'ha visto protagonista.

Il pilota della Ducati procedeva lentamente sul lungo rettilineo dopo aver provato la partenza con frenata. Una pratica comune a tutti i piloti. Propri in quel momento però, in direzione di curva 1, ecco sopraggiungere da dietro a velocità sostenuta Maverick Vinales. Il pilota dell'Aprilia evidentemente sorprende Bagnaia che non si aspettava di subire un sorpasso del genere quando la sua moto era praticamente ferma. Viene colpo alla sprovvista il pilota della Ducati che quando ha frenato gli si è chiuso l'anteriore sotto scivolando per terra e finendo nella ghiaia.

Bagnaia vede la sua moto finire lontano da lui e per fortuna quella caduta non ha avuto alcuna conseguenza per il pilota italiano. Ma la rabbia evidentemente è tanta e infatti già mentre scivolava per terra Bagnaia ha guardato tutto il tempo Vinales che andava via facendo un gesto con il braccio. Pecco si rialza e prova ad attirare ancora la sua attenzione mentre gli inveiva contro. In questo caso è da capire quale sia la responsabilità di Vinales in quel frangente anche se c'è da dire che Bagnaia stava procedendo lentamente e quel sorpasso esterno di certo si poteva evitare. Bagnaia rientra nervosissimo ai box poco dopo.

Il precedente tra Bagnaia e Vinales a Le Mans lo scorso anno

Un inizio in salita dunque per Bagnaia che al Circuit de Barcelona-Catalunya dovrà sicuramente spingersi oltre le proprie capacità per cercare la vittoria. Sta di fatto che la rabbia contro Bagnaia è quasi da definire atavica dato che i due già lo scorso anno furono protagonisti di un momento di tensione. A 23 giri dalla fine a Le Mans infatti Vinales e Bagnaia si toccarono in curva finendo per terra. I due si rialzarono ed ebbero un duro confronto faccia a faccia, litigando, prima di stringersi la mano ai box. Oggi un nuovo capitolo del loro duello in pista.