I risultati delle prequalifiche del GP Barcellona della MotoGP: Bagnaia vola, Martin 5° Pecco Bagnaia stampa il miglior tempo nelle prequalifiche dell'ultimo GP della stagione della MotoGP 2024 di scena a Barcellona: 5° il leader del Mondiale Jorge Martin. Entrambi conquistano l'accesso diretto alla Q2 delle ultime qualifiche dell'anno. Insieme a loro anche Bezzecchi, Alex e Marc Marquez, Aleix Espargaro, Vinales, Pedro Acosta, Bastianini e il sorprendente Zarco.

A cura di Michele Mazzeo

Nelle ultime prequalifiche della stagione è Pecco Bagnaia a stampare il miglior tempo. Sul circuito di Barcellona, nella sessione di prove libere che dà ai primi dieci classificati l'accesso alla Q2 delle ultime qualifiche stagionali della MotoGP, il piemontese della Ducati ha stampato un 1:38.918 che gli ha permesso di mettersi alle spalle l'amico Marco Bezzecchi (2° a 80 millesimi con la GP23 del team VR46), Aleix Espargaro (3° ad un decimo dal piemontese con l'Aprilia) e il sorprendente Johann Zarco che porta la sua Honda del team LCR in quarta posizione. Quinto, con quasi tre decimi di ritardo dal rivale per il titolo iridato, chiude invece il leader del Mondiale Jorge Martin che comunque conquista l'accesso alla Q2 mettendo così a posto il primo tassello di un weekend che dovrebbe regalargli il suo primo alloro nella classe regina del Motomondiale.

Staccano il pass per la Q2 delle qualifiche del sabato anche Maverick Vinales, i fratelli Alex e Marc Marquez, Pedro Acosta ed Enea Bastianini che occupano le ultime cinque posizioni della top-10 di queste prequalifiche. Dovranno passare dalla Q1, per giocarsi i due posti rimasti per la fase cruciale delle qualifiche, le KTM di Miller e Binder, le Yamaha di Quartararo e Rins, ma anche il compagno di squadra del leader del campionato, Franco Morbidelli, caduto nel momento in cui era alla ricerca della miglior prestazione cronometrica.

I piloti qualificati direttamente al Q2 delle Qualifiche del GP di Barcellona della MotoGP 2024

Francesco Bagnaia (Ducati)

Marco Bezzecchi (Ducati VR46)

Aleix Espargaro (Aprilia)

Johann Zarco (Honda LCR)

Jorge Martin (Ducati Pramac)

Maverick Vinales (Aprilia)

Alex Marquez (Ducati Gresini)

Marc Marquez (Ducati Gresini)

Pedro Acosta (KTM GasGas)

Enea Bastianini (Ducati)

Risultati e classifica delle prequalifiche del GP Barcellona della MotoGP 2024

F. Bagnaia (Ducati) 1'38.918 M. Bezzecchi (VR46 Ducati) +0.080 A. Espargaro (Aprilia) +0.107 J. Zarco (LCR Honda) +0.279 J. Martin (Pramac Ducati) +0.296 M. Viñales (Aprilia) +0.306 A. Marquez (Gresini Ducati) +0.377 M. Marquez (Gresini Ducati) +0.443 P. Acosta (GasGas KTM) +0.500 E. Bastianini (Ducati) +0.549 B. Binder (KTM) +0.569 J. Miller (KTM) +0.570 T. Nakagami (LCR Honda) +0.838 F. Quartararo (Yamaha) +0.873 A. Rins (Yamaha) +0.876 F. Morbidelli (Pramac Ducati) +0.892 L. Marini (Honda) +1.076 J. Mir (Honda) +1.207 R. Fernandez (Trackhouse Aprilia) +1.221 M. Oliveira (Trackhouse Aprilia) +1.486 A. Fernandez (GasGas KTM) +1.717 M. Pirro (VR46 Ducati) +1.868 S. Bradl (Honda) +2.110