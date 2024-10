video suggerito

Bagnaia fa una strana richiesta nel retropodio di Motegi: Martin ci mette la firma, ma poi ci ripensa Nel retropodio di Motegi è andato in scena un siparietto tra i due rivali per il titolo della MotoGP 2024: Pecco Bagnaia fa una strana richiesta a Jorge Martin che inizialmente si dice d’accordo salvo poi fare una parziale marcia indietro nelle interviste TV post gara del GP del Giappone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

74 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando mancano solo quattro GP al termine del Mondiale della MotoGP 2024 il duello per il titolo tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin si fa sempre più serrato. Con la vittoria nella gara del GP del Giappone l'italiano della Ducati si è infatti portato a soli dieci punti di distacco dallo spagnolo della Pramac che guida la classifica iridata e si fa sempre più consistente l‘ipotesi che il titolo di campione del mondo della classe regina si decida nell'ultima gara di Valencia. Ne è convinto Marc Marquez, ne sono convinti anche i due diretti interessati che già lo scorso anno sono arrivati all'ultimo round nutrendo ancora entrambi la speranza di laurearsi campioni.

Anzi. Dal siparietto andato in scena nel retropodio a Motegi sembra che i due si augurino che la situazione alla vigilia dell'ultimo GP stagionale sia addirittura più equilibrata di quanto lo è stata nel 2023. Tutto nasce infatti dalla domanda posta da Marc Marquez che ha chiesto quale fosse il distacco in classifica tra i due dopo il risultato della gara giapponese e dal suo commento "si fa interessante" nel momento in cui Bagnaia gli ha risposto che le lunghezze di distanza adesso sono solo dieci.

A quel punto il piemontese, tra il serio e il faceto, ha fatto una strana richiesta al diretto concorrente per il titolo: "Jorge, adesso mi devi far arrivare a zero (punti di distacco, ndr) e andiamo a Valencia alla pari" ha infatti detto sorridendo l'alfiere della Ducati. Altrettanto singolare la risposta dello spagnolo del team Pramac che, nonostante al momento sia lui ad avere il piccolo ma preziosissimo vantaggio in classifica, ha ribattuto con un inaspettato "Io firmo, eh". Una risposta che se da un lato fa pensare che Martin non ha alcun timore nell'andarsi a giocare il titolo a Valencia (dove Bagnaia ha vinto due delle ultime tre gare disputate lì dalla MotoGP), dall'altro lascia intuire che il madrileno ha il timore di perdere più punti, rispetto ai dieci che ha attualmente di vantaggio sul rivale, nei tre GP (Australia, Thailandia e Malesia) che mancano prima di arrivare all'ultimo round.

Leggi anche Bagnaia domina a Motegi ma Martin non molla: Pecco vince davanti a Jorge e accorcia nel Mondiale

Una risposta che ha spiazzato un po' tutti e che, nelle interviste post-gara, poi Jorge Martin ha spiegato facendo anche una parziale marcia indietro su quanto affermato a caldo nel retropodio: "L'importante è arrivare a Valencia ancora in corsa piuttosto che arrivarci senza avere possibilità (di vincere il titolo, ndr). Quindi già se arrivo con la possibilità di vincere (il titolo, ndr) a Valencia sono molto contento, però spero ancora di aumentare il mio vantaggio: ci sono ancora delle piste buone per me in cui posso guadagnare dei punti e poi vediamo. L'importante è arrivare a Valencia con chance di vincere. Firmerei per arrivare a pari punti con Bagnaia a Valencia? No, dai, meglio che resti lì dov'è" ha infatti specificato lo spagnolo del team Pramac ai microfoni di Sky mostrando di fatto di averci ripensato rispetto alla risposta che aveva dato a Bagnaia subito dopo la fine della corsa giapponese.