Wong ha una strana richiesta nella partita contro Cinà: “Mi portate una Pepsi?”. Ma va malissimo Episodio curioso durante la partita tra Federico Cinà e Coleman Wong con il secondo che ad un certo punto ha chiesto all’arbitro e al suo angolo una Pepsi. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

Federico Cinà si è tolto un'altra bella soddisfazione al Madrid Open. Il talento azzurro classe 2007 ha battuto Coleman Wong nel primo turno del Masters 1000, ottenendo la seconda vittoria in carriera in questa tipologia di tornei. Un derby tra wild card, quello contro il tennista di Hong-Kong, protagonista di una richiesta molto particolare, prima al giudice di sedia e poi al suo angolo. Wong nel primo set, ha chiesto e poi ottenuto una Pepsi. Le cose però non sono andate per il meglio per lui.

Wong chiede una Pepsi all'arbitro e alla panchina durante la partita con Cinà

Durante un cambio campo nel primo set, Wong si è accomodato in panchina e ha preso una banana per rifocillarsi. Contemporaneamente però ha chiesto all'arbitro di avere una Pepsi. Risposta negativa da parte del giudice di sedia, con la bevanda gasata probabilmente non disponibile in occasione dell'evento. Il numero 169 del mondo allora si è rivolto direttamente al suo angolo, sottolineando la necessità di bere una Pepsi. Un concetto ripetuto di fronte probabilmente alla sorpresa del suo coach.

La partita di Wong prende una brutta piega contro Cinà

Dopo 4 game ecco che un raccattapalle ha portato due bottiglie di Pepsi arrivate direttamente dalla panchina. Una scelta curiosa, ma non una novità in campo visto che anche in altre occasioni abbiamo visto giocatori richiedere questo tipo di bevande zuccherate e gasate. Wong ha così subito degustato la Pepsi ed è tornato in campo. Non sono arrivate svolte decisive, anzi.

Cinà dopo aver vinto il suo game in battuta e aver portato il set al tie-break si è imposto, poi conquistando il secondo parziale in scioltezza. I piani di Wong dunque sono decisamente crollati, e alla fine a sorridere è stato il siciliano che ha sovvertito i pronostici basati sulla classifica. Ora Federico è atteso dal confronto con Korda, ben più duro. Nel frattempo si gode anche un balzo in classifica, con l'arrivo più a ridosso della 300a posizione del ranking.