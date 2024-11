Bagnaia e Marquez si sono parlati dopo i test MotoGP: sono d’accordo su cosa chiedere al team Ducati

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale della MotoGP è terminato da pochi giorni. Jorge Martin ha detronizzato Pecco Bagnaia. Lo spagnolo nel 2025 correrà con l'Aprilia, la Ducati ha perso anche Bastianini e per la scuderia ufficiale ha deciso di creare un super team con Bagnaia e Marc Marquez, che dopo un anno con il Team Gresini, sempre Ducati, ha fatto un ulteriore salto e che lotterà per il titolo. I piloti sono tutti a Barcellona, dove si stanno effettuando i primi test per la prossima stagione e gli occhi sono puntati soprattutto su di loro, che hanno mostrato una buona sintonia e che hanno fatto la stessa analisi sulla Ducati GP25 e hanno chiesto le stesse cose al team italiano.

Marquez e Bagnaia tandem Ducati nel 2025

Marc Marquez aveva più occhi su di sé, ed è normale, perché per lui c'era un'aria tutta nuova. Bagnaia è il suo nuovo compagno di box. I test sono andati bene, non sono stati i più veloci, ma i tempi grosso modo sono stati gli stessi dei primi. I due, per ora, vanno d'accordo, c'è sintonia. I due piloti sono stati visti chiacchierare fitto fitto e hanno scambiato opinioni tra loro. E soprattutto hanno mostrato una forte sintonia.

Le parole di Bagnaia e l'opinione comune con Marquez

Bagnaia, parlando con la stampa, ha dichiarato che sia lui che Marquez hanno avuto delle sensazioni identiche dalla GP25, la moto Ducati che guideranno nella prossima stagione: "Devo dire che è stata una giornata positiva; perché abbiamo provato tutto quello che c'era da provare e soprattutto è diventato abbastanza chiaro su cosa dovranno concentrarsi gli ingegneri in inverno. Inoltre io e Marc abbiamo avuto la stessa sensazioni e che senza dubbio fa la differenza a livello lavorativo sono contento perché quando una nuova moto parte ad un buon livello è sempre positivo, vuol dire che è nata bene e che ha del potenziale".

