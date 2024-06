video suggerito

Bagnaia è fenomenale al Mugello, magia in partenza e poi stacca tutti: doppietta Ducati nel GP Italia Bagnaia vince il GP d'Italia della MotoGP 2024 al Mugello al termine di una magnifica rimonta: l'italiano della Ducati domina la gara dopo una magia in partenza e precede sul traguardo il compagno di squadra Enea Bastianini che all'ultimo giro ha superato il leader del mondiale Jorge Martin.

A cura di Michele Mazzeo

Fenomenale prova di Pecco Bagnaia sul circuito di casa del Mugello. Il pilota della Ducati (oggi con una livrea azzurra) vince la gara del GP d'Italia della MotoGP 2024 dominando dal primo all'ultimo giro grazie ad una fantastica partenza che gli ha permesso di portarsi in testa dopo solo due curve pur essendo partito dalla quinta casella della griglia a causa della penalità rimediata per l'impeding su Alex Marquez nelle pre-Qualifiche del venerdì.

Superato il leader del Mondiale Jorge Martin, il piemontese ha imposto un ritmo incredibile alla corsa per spegnere le speranze di controsorpasso dello spagnolo della Pramac (candidato numero uno ad essere suo compagno di squadra nella prossima stagione). Martin alla fine ha perso anche la seconda posizione a causa di un sorpasso subito da Enea Bastianini all'ultimo giro e si ritrova dunque ora con un vantaggio in classifica generale da Bagnaia di soli 18 punti. Lo spagnolo può però allungare su Marc Marquez che ha chiuso 4° al termine di una corsa che lo ha visto lottare prima con Pedro Acosta e poi con lo stesso Enea Bastianini..

Si chiude dunque con un trionfo italiano il GP del Mugello della MotoGP 2024: due piloti italiani nelle prime due posizioni e quattro Ducati ad occupare la top-4. Il primo dei centauri in gara non in sella ad una Desmosedici della casa di Borgo Panigale nell'ordine d'arrivo è infatti il rookie del team GasGas Pedro Acosta, 5° con la sua KTM davanti a due altri piloti di casa motorizzati Ducati, vale a dire Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio che corrono rispettivamente per il team Pramac e per il team VR46 di Valentino Rossi. A chiudere la top 10 della gara del Mugello ci sono posi l'Aprilia di Maverick Vinales, l'altra Ducati del team Gresini di Alex Marquez e la KTM di Brad Binder.

