Automobilista fotografato a 400 km/h, ma non può essere multato: andava troppo veloce Vicenda assurda in Belgio, dove una foto chiarissima di un autovelox mostra una Bugatti Chiron sfrecciare a 400 km/h, eppure l’automobilista può evitare sia la multa salatissima che l’eventuale reclusione per un motivo surreale: andava troppo veloce.

A cura di Paolo Fiorenza

Un automobilista viene fotografato da un autovelox mentre compie il più clamoroso eccesso di velocità della storia – volando con la sua Bugatti Chiron a 400 km/h, dove il limite è di 120 km/h – ma potrebbe salvarsi da qualsiasi conseguenza delle sue azioni, che sia una multa salatissima o anche la reclusione. E non perché non sia possibile rintracciarlo, ma per un motivo davvero surreale e peraltro assolutamente valido: andava troppo veloce.

La vicenda è accaduta in Belgio, chi era alla guida della supercar del marchio francese ha superato di oltre tre volte il limite di velocità imposto dalla legge, fissato in autostrada a 120 chilometri orari. L'automobilista è stato immortalato mentre sfrecciava addirittura a 388 km/h, il che significa – visti i margini di errore del dispositivo di rilevamento – che la velocità reale del veicolo avrebbe potuto essere fino a 413 km/h. Un dato assolutamente folle, che peraltro può essere raggiunto sul pianeta Terra da pochissime vetture e tra queste c'è proprio la Bugatti Chiron.

La Bugatti Chiron su strada: una belva assetata di velocità

Il modello in questione, prodotto dal 2016 al 2002, è presentato dalla casa automobilistica come "la supersportiva di produzione più veloce, più potente ed esclusiva nella storia di Bugatti". Le prestazioni dichiarate dal produttore parlano di un'accelerazione da zero a 400 km/h in 32,5 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 380 km/h, ma c'è la possibilità di toccare i 420 km/h inserendo una seconda chiave per attivare i parametri che consentono di raggiungere tale velocità, a sua volta ulteriormente limitata elettronicamente per proteggere la meccanica e gli pneumatici. La Bugatti infatti ha stimato – con simulazioni al computer – che la Chiron potrebbe avvicinare i 500 km/h di velocità massima.

Per motivi di sicurezza, le autorità di polizia belghe non hanno voluto rivelare il luogo in cui si è verificato l'evento in questione, per impedire ad altri di cercare di imitare lo sconsiderato automobilista. Il quotidiano La Dernière Heure ha tuttavia avuto accesso al rapporto della polizia, che include una fotografia del veicolo che viaggia a 388 chilometri orari, come da misurazione dell'autovelox. Eppure, pur con una foto chiarissima e una violazione a dir poco scandalosa del codice della strada, il protagonista della storia potrebbe salvarsi da ogni possibile sanzione, per una ragione surreale.

Questo perché i dispositivi di rilevamento della velocità non sono teoricamente omologati per registrare dei dati così alti. I più potenti autovelox belgi – posizionati sulle autostrade – hanno infatti sensori in grado di misurare velocità fino a 300 chilometri all'ora. Oltre questo limite l'attendibilità delle misurazioni potrebbe essere messa in discussione e dunque il conducente della Bugatti Chiron potrebbe salvarsi sia dalla multa con ritiro della patente che dall'eventuale reclusione. Una situazione davvero assurda, vista la pericolosità della sua condotta sia per sé che per gli altri.