Auto decolla a 300km/h e si ribalta 10 volte fino a distruggersi: pilota incredibilmente illeso In una gara Nascar terrificante incidente per Ryan Preece con la sua auto che si è ribaltata 10 volte. Il pilota è uscito miracolosamente illeso.

A cura di Marco Beltrami

L'ultima gara valida per la NASCAR Sprint Cup Series, ovvero il più importante campionato automobilistico della National Association for Stock Car Auto Racing, è stato contraddistinto da un incidente terribile. Protagonista durante la Coke Zero Sugar 400, Ryan Preece con la sua Mustang che ha preso letteralmente il volo, schiantandosi a più riprese. Si è temuto davvero il peggio per il pilota che a giudicare dalle immagini può considerarsi un miracolato.

La gara era entrata nella sua fase cruciale, con il giro numero 156 dei 163 totali. Grande bagarre in pista al Daytona International Speedway con le vetture tutte molto vicine. Questa situazione purtroppo si è rivelata fatale per la macchina della scuderia Stewart-Haas Racing, che è stata colpita dall'auto guidata da Erik Jones. La Mustang di Preece ha virato verso sinistra, colpendo il bolide del compagno di squadra Chase Briscoe.

Impossibile controllare il mezzo da parte di Preece dopo che è scivolato sull'erba della curva 3, finendo poi su una parte asfaltata. Lo spostamento d'aria, ha contribuito al sollevamento della macchina dando il là ad un rollio fuori controllo. Il telecronista della NBC Jeff Burton dopo lo schianto ha dichiarato sconvolto: "Questo è semplicemente violento. Guardate la macchina, è sorprendente come qualcosa che pesi più di 3500 libbre (1590 chili circa, ndr) possa volare in aria in quel modo".

Leggi anche Felipe Massa non dimentica il Crashgate e fa causa alla Formula 1 per il Mondiale perso nel 2008

Il veicolo a più di 300 chilometri all'ora ha iniziato a ribaltarsi in area ricadendo violentemente per ben 10 volte continuando a perdere pezzi fino a distruggersi con un principio d'incendio. Scene terribili con tutti che hanno temuto per le sorti del pilota intrappolato all'interno. Dopo quegli interminabili secondi ecco che finalmente quello che restava della Mustang è atterrato fermandosi in maniera definitiva. Tra la sorpresa di tutti Preece è riuscito a scendere dalla macchina, per essere prontamente soccorso dai medici.

Dopo essere stato posizionato su una barella, il pilota è stato trasportato d'urgenza in ospedale per essere sottoposto ad esami vari. Notte sotto osservazione per lui presso l'Halifax Health Medical Center, dopo che il team Stewart-Haas Racing ha annunciato che Preece era sveglio, vigile e mobile e stava comunicando con amici e familiari in ospedale.

Finalmente poche ore fa sono arrivate le dimissioni, con tanto di tweet a dimostrare tutto il suo piglio: "Se vuoi essere un pilota di auto da corsa, è meglio che tu sia un duro. Dannazione. … Sto tornando". A giudicare dalle immagini e dal video registrato dalla camera presente all'interno dell'abitacolo (con le immagini che si spengono dopo il primo volo), Preece può considerarsi davvero un miracolato.