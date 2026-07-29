Audi Q9 è immensa, il SUV più grande di sempre ha le porte che si aprono da sole e un prezzo monstre

Le immagini del nuovo SUV Q9 presentato dall’Audi, lo sport utility vehicle più grande mai realizzato dal marchio. Tre file di sedile, porte elettriche che si aprono da sole, Chat GPT a bordo e motori V6: prezzi e dettagli.

L'Audi ha presentato un nuovo SUV che sta generando tanto clamore. La nuova Audi Q9 è il primo vero SUV full-size della casa tedesca, si pone sopra Q7 e Q8, e va a riempire un vuoto storico del marchio, che ora si mette alla pari con le storiche rivali BMW e Mercedes. Audi così strizza l'occhio al mercato americano dove i SUV di grandi dimensioni dominano. Ed è questo che si nota in modo lampante. Le dimensioni del Q9 Audi che oltre al comfort e alla tecnologia svetta per la propria grandezza. Il prezzo parte da un minimo di 110 mila euro.

Il Q9 è il primo SUV full-size Audi

Audi dunque per la prima volta entra nel mondo dei SUV full-size, quelli davvero grandi, a tre file di sedili per adulti, ed ha una lunghezza superiore ai 5.30 metri. Il CEO Gernot Dollner ha detto: "Con la Q9 includiamo nel nostro portfolio il nostro primo grande SUV full-size", mentre il presidente di Audi America, Vito Paladino, guarda al ‘suo' mercato: "Questa è la miglior Audi di sempre che va a completare la gamma SUV americana, dove l'80 percento delle auto di lusso vendute sono SUV. Non è un restyling, non è una nuova generazione né un modello intermedio".

La grande novità: l'apertura delle porte elettriche automatiche

Tutte le porte del Suv Q9 si aprono e chiudono elettricamente, tramite chiave, app myAudi, MMI – il sistema di controllo di bordo sviluppato dalla Audi per gestire radio, navigazione satellitare, chiamate telefoniche e impostazioni del veicolo – pedale del freno o fibbia della cintura. Ampia apertura, sensori perimetrali anti-ostacolo, rilevano anche ciclisti o oggetti e condensatori di emergenza in caso di mancanza di corrente.

Il SUV Audi Q9 ha un costo superiore ai 110 mila euro.

Tetto panoramico e sedili in sincronia con la musica

Ma non sono le porte automatiche elettriche a svettare. C'è un tetto panoramico ‘intelligente' che è il più grande di sempre. Intanto blocca oltre il 99,5% dei raggi UV, riflette gli infrarossi e si oscura automaticamente quando il SUV è parcheggiato. Altoparlanti nei poggiatesta, con attuatori nei sedili anteriori che fanno vibrare e muovere leggermente i sedili in sincronia con la musica. L'illuminazione ambientale si sincronizza con i colori delle cover dei brani. Fanali posteriori OLED digitali curvi di terza generazione, con firme luminose dinamiche visibili da angoli più ampi e simboli di avvertimento. Indicatori di direzione che proiettano segni stilizzati sull'asfalto di notte, visibili a ciclisti e auto laterali prima che la Q9 entri in marcia.

Le caratteristiche del motore del Q9 Audi

Il motore principale al lancio è un V6 TDI (diesel) con una potenza da 220 kW/299 CV. Coppia massima 630 Nm. Sistema mild-hybrid MHEV plus (48 V), aggiunge fino a 18kW/24 CV extra nelle partenze e nei sorpassi Cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti, trazione integrale quattro permanente. In alcuni mercati europei è prevista anche una versione meno potente da 180 kW/245 CV e 500 Nm. Leggermente differente a livello di motore la versione americana.

Gli interni del SUV Q9 Audi, con numerosi optional.

Tecnologia: debutta Android Automotive e l'AI di ChatGPT

Sul Q9 il sistema di infotainment basato su Android Automotive OS, insieme all'integrazione dell'IA di ChatGPT nell'assistente vocale. Il sistema operativo è dunque un Android che gestisce le app – di musica, video, gaming, navigazione, meteo, news, produttività, parcheggio – si scaricano e funzionano direttamente dall'Audi Application Store integrato nel MMI, senza bisogno di collegare il telefono. L'assistente vocale Audi + ChatGPT riconosce e sa gestire varie funzioni dell'auto – dalla navigazione alle luci passando per il clima.

Il SUV Audi Q9 è altamente innovativo: dal tetto panoramico all'apertura elettrica delle porte.

Il prezzo della nuova Audi Q9: oltre 110mila euro per il SUV più grande di sempre

Sei o sette posti con sedili individuali elettrici regolabili e ventilati. Portabicchieri dimensionati, assistenza di ChatGPT. Lungo 5,31 metri, con la terza fila utilizzabile da adulti e un ampio bagagliaio, con sospensioni pneumatiche adaptive di serie il SUV Audi Q9 che ha un prezzo importante, non accessibile a tutti, anzi. In Germania il listino parte da 108.400 euro, in Italia non c'è ancora un prezzo ufficiale ma sarà leggermente più alto: oltre i 110.000 euro, ma con gli allestimenti Premium Plus/Prestige e gli optional come porte elettriche, audio Bang & Olufsen 4D e sedili individuali il prezzo può aumentare in modo sensibile.