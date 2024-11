Andrea Iannone non correrà con la VR46 in MotoGP a Barcellona: l’annuncio del team di Valentino Rossi

video suggerito

La brevissima seconda avventura di Andrea Iannone in MotoGP si è già conclusa. Come anticipato da Fanpage.it, il 35enne pilota abruzzese infatti dopo aver corso il GP della Malesia sostituendo l'infortunato Fabio Di Giannantonio in sella ad una delle Ducati GP23 del team VR46, non è stato confermato per l'ultimo gran premio stagionale che, dopo il forfait di Valencia a causa delle disastrose alluvioni che hanno colpito la regione, si disputerà sul circuito del Montmelò di Barcellona.

Al suo posto nella tappa conclusiva del Motomondiale 2024 ci sarà il collaudatore della casa di Borgo Panigale, Michele Pirro, che poi, il martedì successivo, sempre con i colori della squadra di Valentino Rossi, tornerà sulla pista catalana per i test post-stagionali in cui si potranno provare le moto per la prossima stagione.

Adesso è arrivata anche l'ufficialità. A darla lo stesso team di Tavullia tramite una nota diramata all'inizio della settimana del GP di Barcellona: "Ancora convalescente dopo l’intervento alla spalla sinistra dello scorso sabato e, come previsto, costretto a saltare le ultime due gare in calendario, Fabio Di Giannantonio. Lascerà la sella della sua Desmosedici GP a Michele Pirro che si unirà alla squadra sia per il GP che per il successivo test ufficiale del martedì. Per il tester ufficiale Ducati Corse sarà la prima volta in pista nella Top class nel 2024" si legge infatti nel comunicato firmato VR46.

Lo stesso Michele Pirro ha commentato il suo ritorno in pista in MotoGP: "Prima di tutto un grazie al Pertamina Enduro VR46 Racing Team e a Ducati per questa bella occasione di chiudere la stagione in sella ad una MotoGP. È sempre bello correre in questa categoria e poi anche con i colori di Valentino, che ringrazio insieme a Uccio e Pablo. Mando un grande abbraccio a Fabio, stava facendo davvero benissimo ma non essere al 100% della forma fisica su questa cilindrata è complicato e l’anno prossimo ha davvero una grande occasione con la GP25. Sarà interessante per me correre sulla GP23 potrò vedere dove abbiamo fatto degli step. Non ho aspettative per il GP, ma sono contento di correre, anche per tutta la popolazione di Valencia, e spero di onorare il Team e il gruppo di lavoro. Ci vediamo in pista!" sono infatti le parole del 38enne collaudatore della Ducati proferite contestualmente all'ufficialità della sua partecipazione al GP di Barcellona in sella alla GP23 del team VR46 che in Malesia aveva occupato Andrea Iannone.