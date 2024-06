Alvaro Ruiz morto a 28 anni dopo un incidente: aveva deciso di smettere col motocross

video suggerito

Sono giorni di grande dolore nel motociclismo. Dopo la morte a soli 9 anni del pilota di SuperBike junior Lorenzo Somaschini, una nuova tragedia scuote il mondo delle due ruote. Un tremendo incidente è costato la vita al 28enne Alvaro Ruiz, pilota di motocross. E pensare che Tiqui (questo il suo soprannome) si stava preparando a correre la sua ultima gara.

Alvaro Ruiz morto durante un allenamento di motocross in Argentina

Il ragazzo, molto conosciuto in Argentina e protagonista di numerose vittorie correva nel mondo enduro da diversi anni, stava gareggiando nella categoria MX 3 preparandosi per il secondo appuntamento del Campionato Argentino di Motocross NOA. L'incidente si è verificato all'interno del circuito di Eugster, a Mansupa.

La foto della moto di Ruiz dopo l'incidente (fonte El Liberal)

Secondo le prime ricostruzioni, Ruiz che stava girando a bordo di moto Yamaha YZF 250cc, per ragioni ancora sconosciute è finito fuori strada, schiantandosi contro la recinzione perimetrale dello stesso. In particolare Alvaro aveva completato il suo ultimo giro, e avrebbe perso il controllo dopo un salto.

La dinamica dell'incidente mortale di Ruiz

Un testimone a El Liberal ha raccontato: "Ha fatto un salto e ha proseguito. Proprio in quella parte del circuito c'era una curva in cui doveva girare, ma lui ha proseguito con la moto. Non ha frenato, non ha mollato la presa, niente. La moto è partita prima di raggiungere la recinzione: è caduto a terra con la moto da una parte e lui dall'altra". Stando a quanto dichiarato dai presenti, Tiqui non si sarebbe scontrato con alberi, finendo per cadere vicino al circuito. Inutili i soccorsi degli altri corridori che si sono precipitati per aiutarlo.

Anche la corsa in ospedale si è rivelata vana, perché già durante il viaggio disperato il tentativo di rianimazione cardiopolmonare non ha dato gli effetti sperati e non c'è stato nulla da fare. Sul posto dell'incidente sono arrivate le forze dell'ordine, ed è stata aperta un'inchiesta su quanto accaduto. Per questo è stata disposta anche l'autopsia.

Alcune persone vicine ad Alvaro, e i suoi compagni in pista hanno affermato che il motociclista potrebbe aver avuto un malore mentre era alla guida della sua moto, che poi ha portato alla perdita di controllo della stessa. A quanto pare "Tiqui", aveva deciso che questa competizione sarebbe stata l'ultima poiché aveva espresso la sua preoccupazione per la pericolosità di questo sport.