Lorenzo Somaschini è morto a 9 anni: fatale al piccolo pilota di Superbike un incidente a Interlagos A 9 anni è morto Lorenzo Somaschini. Questo bambino era un pilota argentino ed è venuto a mancare a causa delle conseguenze di un incidente occorsogli nelle prove libere della gara di Interlagos.

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Somaschini aveva 9 anni, era un pilota argentino e purtroppo è morto in seguito alle conseguenze di un incidente sul circuito di Interlagos, a San Paolo in Brasile. Somaschini è caduto all'uscita della curva Pinheirinho nelle prove libere della Junior Cup, categoria che fa parte del Superbike Brasil, lo scorso venerdì. Il piccolo pilota è finito in terapia intensiva e dopo un successivo aggravamento è venuto a mancare. Gli organizzatori hanno dato la tragica notizia: "Tutti i membri del team SuperBike Brasil sono sconvolti da quanto è successo ed esprimono sincere condoglianze a tutta la famiglia e agli amici di Lorenzo".

Il tragico incidente a Intelagos nella Superbike del Brasile junior

Aveva solo 9 anni Lorenzo Somaschini, che era definito l'enfant prodige del motociclismo argentino. Il piccolo è stato vittima di un grave incidente nella Honda Junior Cup del campionato brasiliano di Superbike. Dopo l'incidente il piccolo pilota di Rosario è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. Somaschini era caduto all'uscita del Pinheirinho, storica curva del tracciato di Interlagos, molto noto agli appassionati di motorsport perché teatro del Gp di Formula 1.

Somaschini aveva battuto pesantemente la testa. Già sul tracciato i medici sono riusciti a stabilizzarlo, ma le condizioni erano parse subito gravissime. L'istruttore di Lorenzo Somaschini, aveva detto che il cuore batteva, ma aveva anche confermato che le condizioni erano gravissime.

Chi era Lorenzo Somaschini

L'argentino Lorenzo Somaschini avrebbe compiuto dieci anni tra meno di un mese, era nato il 17 luglio 2014. Quando aveva solo quattro anni il papà gli regalò una mini moto e da quel momento in poi ha sempre corso, e sin da giovanissimo ha preso parte a gare della sua categoria. Tempo fa disse: "Il mio sogno è arrivare in MotoGP, e vorrei diventare campione del mondo".