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Alonso molla lo sterzo dell’Aston Martin mentre va a 300 km/h nel GP Cina: “Non sentivo più le mani”

Il GP di Cina 2026 certifica il caos in casa Aston Martin. Dopo un altro doppio ritiro a Shanghai, il caso più grave riguarda Fernando Alonso, costretto a fermarsi per le vibrazioni della monoposto. Le immagini dalla onboard mostrano lo spagnolo togliere le mani dal volante nei rettilinei, mentre nel post-gara lui stesso spiega di aver perso sensibilità agli arti.
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A cura di Michele Mazzeo
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Il disastroso avvio di stagione della Aston Martin si aggrava anche a Shanghai. Dopo i problemi già emersi in Australia, il team britannico chiude la gara del GP di Cina della Formula 1 2026 con un altro doppio ritiro: Lance Stroll si ferma per un problema alla batteria, mentre Fernando Alonso è costretto ad alzare bandiera bianca per un motivo molto più allarmante, cioè le vibrazioni estreme della sua monoposto. Lo spagnolo si è ritirato dopo poco più di metà corsa, mentre la squadra continua a fare i conti con le difficoltà della nuova partnership tecnica con Honda.

L'episodio più grave, però, non è neppure il risultato sportivo. Le immagini dalla camera onboard infatti hanno mostrato il 44enne di Oviedo costretto in più occasioni a mollare lo sterzo nei rettilinei per cercare un minimo di sollievo dalle continue sollecitazioni trasmesse dalla vettura. Su un tracciato come quello di Shanghai, dove si superano abbondantemente i 300 km/h, una scena del genere basta da sola a spiegare la portata del problema. Non è più soltanto una questione di prestazione o affidabilità: diventa un tema di sicurezza.

Dopo la gara, il due volte campione del mondo ha spiegato senza girarci intorno cosa gli stesse succedendo nell'abitacolo: "Mi sono ritirato perché oggi le vibrazioni del motore erano eccessive, a partire dal 20esimo giro non sentivo più né le mani né i piedi". In un'altra dichiarazione ha ribadito lo stesso concetto con parole ancora più nette: "Fisicamente, non potevo continuare ancora a lungo. Ho iniziato a perdere la sensibilità alle mani e ai piedi, e non era una bella sensazione". È la conferma più chiara di quanto il problema fosse diventato ingestibile prima ancora che insopportabile.

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Che il rischio fosse serio, del resto, era già emerso prima ancora dell'inizio del Mondiale. Adrian Newey aveva ammesso che le vibrazioni trasmesse attraverso telaio e volante potevano creare perfino danni ai nervi delle mani dei piloti, al punto da costringere il team a limitare i giri già nella prima gara dell'anno. Il GP di Cina, in questo senso, non ha fatto che rendere pubblico e clamoroso un problema che in casa Aston Martin era già noto.

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Adesso la scuderia di Silverstone è chiamata a una reazione immediata. Perché la crisi dell'Aston Martin non riguarda solo il ritmo o l'affidabilità, ma anche la possibilità di mettere i propri piloti in condizione di guidare una vettura accettabile e sicura. E il fatto che tutto questo accada a due settimane da Suzuka, gara di casa per Honda, rende il quadro ancora più pesante.

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