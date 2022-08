Alonso esplode in radio dopo l’incidente con Hamilton: “Un idiota! Sa partire solo 1°” Hamilton ha forzato un sorpasso su Alonso, che gli ha chiuso la porta ed è arrivato il contatto. L’inglese si ritira dal GP del Belgio e lo spagnolo lo attacca in radio.

A cura di Vito Lamorte

Partenza scoppiettante del GP del Belgio 2022. Il contatto tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton che ha messo fuori causa il pilota britannico della Mercedes ha già scatenato molte polemiche e di certo se ne parlerà anche nel post gara. Fernando era secondo, Lewis terzo e i due erano molto vicini alla prima brusca frenata di Spa: alla curva 5 il sette volte campione del mondo ha preso la scia e si è lanciato all'esterno per passare l'asturiano ma ha trovato la porta chiusa e così i due si sono toccati. La monoposto di Hamilton è saltata dopo il contatto ruota a ruota e ha colpito duramente il terreno.

Alonso è riuscito a continuare la gara senza apparenti problemi con la sua Alpine, Hamilton ha avuto problemi evidenti e ha parcheggiato la sua vettura prima di ritirarsi. Sull'incidente sta indagando la FIA ma hanno deciso di non intraprendere sanzioni.

Carlos Sainz è stato autore di una partenza perfetta a Spa, mentre Sergio Perez non è riuscito a far bene come il suo rivale della Ferrari perdendo diverse posizioni fin da subito. Alle loro spalle si è scatenato l'inferno con i due vecchi compagni ai tempi della McLaren che hanno dato vita ad un duello che ha visto soccombere Hamilton dopo la collisione pochi istanti dopo la partenza.

Leggi anche Michael Masi trova lavoro dopo la cacciata dalla Formula 1, sarà presidente della Supercars

Dopo il contatto a Les Combes Lewis inizialmente ha provato a continuare, ma subito ha capito che non poteva andare avanti a causa dei gravi danni riportati dalla monoposto.

Intanto l'ex pilota della Ferrari si è lamentato molto in un team radio con Hamilton per il suo modo di guidare: "Che idiota! Mi ha chiuso la porta dall’esterno. Abbiamo avuto una grande partenza, ma questo ragazzo sa come guidare e partire solo quando è primo".

Lewis Hamilton alla fine ha fermato la sua vettura a Blanchimont, con la Safety Car in pista per un altro incidente al 2° giro che ha coinvolto Nicholas Latifi e Valtteri Bottas: il finlandese è stato costretto al ritiro.

Dopo essere rientrato ai box da solo e sconsolato, Hamilton tramite i canali ufficiali della Mercedes ha voluto esprimere il suo punto di vista sull'incidente assumendosi la colpa per l'accaduto: "Guardando il filmato, era nel mio punto cieco e non gli ho lasciato abbastanza spazio. Quindi è stata colpa mia oggi. Mi dispiace molto per la squadra."