Alonso diserta l’inaugurazione del GP di Miami della F1: svelato il mistero della sua assenza L’assenza di Fernando Alonso alla festa di inaugurazione del circuito di Miami su cui si correrà il GP del Mondiale di Formula 1 2022 ha fatto molto discutere ma le polemiche sono svanite quando il pilota spagnolo ha svelato il motivo della sua mancata partecipazione all’evento insieme a tutti gli altri driver F1.

A cura di Michele Mazzeo

A Miami c'è grande fibrillazione per il primo GP di Formula 1 della sua storia che andrà in scena questo weekend. Gli organizzatori hanno voluto massimizzare questa occasione per rendere l'intera settimana che porta alla gara F1 un vero e proprio spettacolo a cominciare dal mercoledì sera (giovedì mattina in Italia) quando i piloti e i team principal di tutte le squadre sono stati protagonisti della grande festa d'inaugurazione del circuito cittadino che ospiterà il primo GP di Miami del Circus.

Sul palco, davanti ad un'immensa folla di tifosi, c'erano dunque tutti i grandi protagonisti del campionato automobilistico a ruote scoperte più prestigioso del mondo. Tutti ad eccezione del due volte campione del mondo Fernando Alonso.

L'assenza del pilota spagnolo dell'Alpine non è passata inosservata e ha fatto molto discutere pensando in un primo momento ad una diserzione di protesta da parte dell'asturiano. Tutte le polemiche si sono però dissolte nel momento in cui è stato svelato il mistero e reso noto il motivo che ha costretto il 40enne di Oviedo a non essere presente alla mega festa messa in piedi dagli organizzatori per il battesimo del circuito costruito intorno all'Hard Rock Stadium di Miami e che ha già fatto molto parlare di sé per ilfinto porto turistico creato al suo interno. Festa proseguita poi con l'esibizione di diversi DJ a cui si sono uniti alcuni piloti, come Lando Norris che si è dilettato alla console.

Fernando Alonso infatti non ha partecipato all'inaugurazione perché, in contemporanea, ha fatto una presentazione in un negozio di Miami: quella della bicicletta elettrica del suo marchio, Kimoa, che viene stampata in 3D. A svelare l'arcano è stato lo stesso pilota asturiano attraverso i propri profili social rivelando anche che per per celebrare la prima volta della Formula 1 a Miami durante il Gran Premio indosserà un casco speciale.