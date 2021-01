Di Lewis Hamilton, che oggi compie 36 anni, si potrebbe già usare il passato remoto, come si fa con i miti, nonostante si possa usare anche il futuro, perché ha ancora qualche nuovo capitolo della sua storia che dovrà scrivere.

Di Hamilton si può poi parlare del suo stile di guida molto tecnico e aggressivo, che è eccezionale su tutti i tipi di tracciati, che è un mago del bagnato, che vinceva da piccolino tanto che la McLaren lo mette sotto contratto a 12 anni. Si può davvero dire di tutto, ma a parlare, come una leggera e sinfonica litania sono i suoi record, quest’anno definitivamente entrati nella mitologia del più grande.

Per farne una lista molto molto breve, si deve almeno scrivere che:

Hamilton è primo per campionato del mondo vinti, 7, di cui uno nel 2008 con la McLaren e il resto con la Mercedes. Questo record è ancora in coabitazione con Michael Schumacher.

7, di cui uno nel 2008 con la McLaren e il resto con la Mercedes. Questo record è ancora in coabitazione con Michael Schumacher. Ha il maggiore numero di podi conquistati nella storia della Formula 1, 165.

Ha il maggiore numero di vittorie in assoluto, 95.

Ha il maggior numero di pole position in assoluto, 98.

98. Ha il maggior numero di prime file in assoluto, 158.

Ha il maggiore numero di giri veloci in circuiti differenti, 24 a pari merito con Michael Schumacher.

È stato il pilota più giovane, a 22 anni, 4 mesi e 6 giorni, a essere in testa a un campionato del mondo, dopo il GP di Spagna nel 2007. Questo sottolinea la sua precocità.

Ha il maggior numero di podi in Gran Premi differenti , proprio per sottolineare la sua capacità di analisi del percorso e adattamento della sua guida. Sono 32 i circuiti differenti in cui è andato a podio.

, proprio per sottolineare la sua capacità di analisi del percorso e adattamento della sua guida. Sono 32 i circuiti differenti in cui è andato a podio. È colui che ha ottenuto il maggior numero di punti in una sola stagione, 413 nel 2019.

È il pilota che ha il maggior numero di gare consecutive terminate a punti, 48. Questo per evidenziare la sua spaventosa continuità.

Ha il maggior numero di stagioni consecutive con almeno una vittoria a partire dall'anno di debutto, 14. E inoltre ha il maggior numero di vittorie nella stagione di debutto. Sono quattro vittorie nel 2007, a pari merito con Jacques Villeneuve.

Ha il maggior numero di vittorie nello stesso circuito. Ha vinto per 8 volte all’Hungaroring, così come Michael Schumacher aveva vinto per 8 volte a Magny-Cours.

Ha il maggior numero di chilometri percorsi in testa, 25.900.

Ci fermiamo qui perché la lista sarebbe ancora più lunga, includendo anche le onorificenze, come quella di Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico, e se è impossibile dire di più sul passato e sul presente di uno dei più grandi piloti della Formula 1, possiamo sognare un possibile futuro: Lewis Hamilton su una macchina rossa. Non cambierebbe niente per la sua carriera e il suo mito ormai già passati in giudicato, ma da appassionati non si può che sognare un binomio affascinante come Hamilton e la Ferrari.