L'Alfa Romeo potrebbe lasciare nuovamente la Formula 1 al termine del Mondiale 2021. Il contratto che lega la casa del Biscione alla Sauber scadrà infatti al termine di questa stagione e non è certo che venga rinnovato così come non è certo che la collaborazione della squadra svizzera con la Ferrari vada avanti. Il futuro dell'Alfa Romeo nel Circus dipende infatti dalla neonata Stellantis, il gruppo sorto dalla fusione tra Fiat-Chrysler e il Gruppo PSA che prenderà vita nel primo trimestre del 2021. Tra i piani del quarto gruppo automobilistico più grande al mondo c'è difatti anche quello di ridefinire l'attività sportiva del gruppo e dei vari marchi che ne fanno parte (Peugeot, Citroën, DS e Opel / Vauxhall, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Chrysler, RAM, Dodge e Jeep), a partire proprio dall'Alfa Romeo.

L'azienda italiana è lo sponsor principale della Sauber da ormai tre anni e lo sarà anche nel 2021 ma i piani industriali di Stellantis potrebbero mettere fine alla partnership al termine della stagione quando cioè scadrà il contratto di sponsorizzazione rinnovato lo scorso ottobre ma soltanto per un'altra stagione. Questa possibile fine del rapporto potrebbe anche porre fine alla collaborazione del team con la Ferrari come aveva già lasciato intendere Frederic Vasseur, team principal della scuderia F1 e CEO di Sauber Motorsport. E il fatto che gli uomini di Maranello abbiano stretto il loro legame con la Haas già per la prossima stagione sembra confermare l'ipotesi di un futuro disimpegno con la Sauber.

Se tale eventualità dovrebbe davvero verificarsi la scuderia elvetica potrebbe diventare cliente Renault dal 2022 cambiando di fatto la geografia della griglia di partenza della Formula 1. Con la Ferrari che si ritroverebbe con un solo team clienti, al pari della casa francese, mentre, in attesa di capire cosa farà la Red Bull (e quindi anche Alpha Tauri) dopo l'addio già annunciato della Honda, il resto delle vetture in griglia (Mercedes, Williams, McLaren, Aston Martin) sarà motorizzato dalla casa di Stoccarda per quella che sembra essere sempre più una "Formula Mercedes". Ma molto potrebbe dipendere dalle decisioni che prenderà Stellantis in merito all'Alfa Romeo anche se, è bene ricordarlo, il nuovo gruppo nato dalla fusione di FCA e PSA non avrà alcun controllo diretto sulla Ferrari.