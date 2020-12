Il matrimonio tra l'Alfa Romeo-Sauber e la Ferrari potrebbe interrompersi dopo il Mondiale 2021 di Formula 1. Ad aprire a tale scenario è il team principal della scuderia svizzera Frédéric Vasseur che sembra avere alcuna certezza sul fatto che la partnership con il Cavallino vada avanti dopo la scadenza del contratto attuale prevista al termine della prossima stagione.

Il numero uno del team Alfa Romeo pur riconoscendo che il rapporto con la casa di Maranello che dura dal 2010 è stato molto solido, non garantisce che entrambe le parti rimarranno legate dopo il 2021, poiché in Formula 1 come nella vita, tutto finisce ad un certo punto.

I negoziati per firmare un nuovo accordo per la nuova era della Formula 1, che inizierà nel 2022 e andrà avanti fino alla modifica dei regolamenti prevista per il 2026, dovrebbero svolgersi il prossimo anno, ma le deludenti prestazioni dell'ultimo motore Ferrari e il legame sempre più stretto tra il Cavallino e la Haas sembrerebbero mettere in discussione la longeva partnership tra il costruttore italiano e il team svizzero.

"Siamo legati alla Ferrari fino alla fine del 2021 – ha infatti detto Vasseur in un'intervista rilasciata al portale svizzero Blick –, quindi il prossimo contratto dovrebbe essere dal 2022 al 2026, fino alla modifica dei regolamenti. Con la Ferrari? Non puoi mai dirlo – ha proseguito il team principal Alfa Romeo –. È come un matrimonio. Nessuno ti garantisce che rimarrai per sempre con la stessa donna, come me. In una partnership devi sempre considerare che ci sono alti e bassi. Quindi dobbiamo chiederci: ‘qual è l'affare migliore?' Fino ad ora – ha infine concluso –, la Ferrari è stata per lo più un partner solido.