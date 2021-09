Alfa Romeo lascia in bilico Giovinazzi alla vigilia del GP di Monza: “Non mi dicono niente” Antonio Giovinazzi arriva al GP d’Italia a Monza come unico pilota in griglia a non conoscere il suo futuro in vista della Formula 1 2022. Il driver italiano alla vigilia del gran premio di casa ha rivelato di non aver ancora ricevuto nessuna comunicazione da parte di Alfa Romeo per quanto riguarda il suo contratto in scadenza al termine di questa stagione: “Mi hanno detto solo che Bottas sarà in squadra l’anno prossimo, ma per quanto riguarda la mia situazione non ho ricevuto ancora nessuna notizia”.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo aver centrato la sua miglior qualifica in Formula 1 nello scorso week end a Zandvoort, Antonio Giovinazzi è pronto a scendere in pista a Monza per il GP d'Italia in quello che è il suo personale Gran Premio di casa. Non sarà però un week end facile per l'unico pilota italiano attualmente in F1: su di lui potrebbe pesare infatti la grande incertezza sul suo futuro dato che ad oggi è l'unico driver in griglia a non conoscere il proprio futuro. Il suo team, l'Alfa Romeo, ha difatti da poco annunciato l'ingaggio per il 2022 di Valtteri Bottas che andrà a sostituire il connazionale Kimi Raikkonen che si ritirerà al termine di questa stagione. Nessuna decisione è stata invece presa su chi sarà il compagno di squadra del finlandese.

Giovinazzi difatti è in scadenza di contratto a fine anno e la scuderia svizzera (la Sauber-Alfa Romeo) non è più obbligata contrattualmente a schierare nella propria formazione un pilota della Ferrari Driver Academy come avvenuto fino ad oggi. Il team principal Vasseur si sta dunque prendendo tutto il tempo per scegliere il secondo pilota per la prossima stagione e sono in tanti i driver ad ambire al sedile attualmente occupato dall'italiano. In particolare nelle ultime ore si è fatta forte la candidatura del cinese del junior team Alpine Guanyu Zhou che porterebbe alla scuderia sponsorizzazioni per circa 30 milioni di euro.

Una situazione di assoluta incertezza dunque che, aggiunta alle sempre più insistenti voci di mercato, di certo non può far star tranquillo il 27enne di Martina Franca in vista del week end di Monza. Incertezza che Giovinazzi non ha potuto nascondere nel corso della tradizionale conferenza stampa del giovedì che apre il programma del GP d'Italia di Formula 1. Il pugliese ha infatti rivelato di non aver ancora avuto nessuna comunicazione in merito al suo futuro da parte di Alfa Romeo e dunque, nonostante vorrebbe avere una risposta al più presto, di brancolare ancora nel buoi in attesa di una decisione che dipende solo ed esclusivamente dalla scuderia:

"Ancora niente, non ho ancora notizie. Ho saputo solo che Valtteri (Bottas, ndr) sarà in Alfa Romeo l'anno prossimo, ma per quanto mi riguarda non ho ricevuto ancora nessuna notizia – ha detto infatti Antonio Giovinazzi a chi gli chiedeva se avesse novità riguardo al suo futuro in Formula 1 –. A dire il vero non c'è una data limite per la decisione. Ovviamente io vorrei saperlo il prima possibile ma non spetta a me decidere. Al momento – ha infine concluso il pilota italiano – non posso far altro che concentrami esclusivamente sulla mia prestazione, per fare il mio miglior risultato possibile nelle qualifiche e in gara e poi vedere cosa succederà".