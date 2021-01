Le condizioni di Alex Zanardi da qualche giorno sono in miglioramento, ma intanto si cerca ancora di capire cosa è accaduto esattamente lo scorso 19 giugno il giorno in cui l'ex pilota è stato coinvolto in un incidente. Il perito della procura della Repubblica di Siena dopo aver esaminato tutto ritiene che l'incidente non è stato causato dal tir, che ha investito Zanardi.

Le conclusioni del perito della Procura

L'incidente occorso all'atleta emiliano lo scorso 19 giugno sulle strade di Pienza, in provincia di Siena, non sarebbe collegabile in alcun modo all'invasione di corsia da parte del tir che stava percorrendo la statale 146. Purtroppo su quell'autotreno l'ex pilota di Formula 1 è andato a sbattere tragicamente con la sua handbike. Questa è la conclusione del perito della Procura della Repubblica di Siena Dario Vangi, che ai magistrati senesi ha consegnato un aggiornamento sulla sua precedente perizia. In questa ci sono anche le osservazioni dei periti della famiglia di Zanardi e quelli dell'autista del tir sulla dinamica dell'incidente.

E secondo questa perizia lo sconfinamento delle ruote del tir dalla linea di mezzeria della strada provinciale sarebbe stato al massimo di 40 centimetri. Uno sconfinamento ritenuto ‘trascurabile' dalle perizie. Questo aggiornamento conferma quanto aveva sostenuto il professor Mattia Strangi, il perito del conducente del tir e cioè che l'incidente non era collegabile all'invasione di corsia dell'autotreno che ha purtroppo travolto Zanardi che stava partecipando con l'handbike a una tappa di ‘Obiettivo tricolore.

Le condizioni di Zanardi

Daniela, la moglie di Alex Zanardi, in un'intervista ha parlato delle condizioni di suo marito dopo le parole della dottoressa Federica Alemanno e ha voluto precisare che il campione paralimpico è sì migliorato, ma il percorso da compiere è ancora molto lungo: "Lui fa delle cose, ma non sempre. Ci sono stati dei momenti in cui quelle cose effettivamente venivano fatte. Ci sono stati dei passi avanti, e ci sono stati dei passi indietro. Il suo resta un percorso molto lungo”.