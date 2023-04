Alex Marquez è super, sua la pole del GP Argentina di MotoGP: seguono Bezzecchi e Bagnaia Alex Marquez si prende la pole position del GP Argentina di MotoGP davanti a Bezzecchi e Bagnaia.

A cura di Vito Lamorte

Pole position del GP Argentina di MotoGP per Alex Marquez davanti a Bezzecchi e Bagnaia. Per lo spagnolo si tratta della prima pole in carriera in MotoGP. In seconda fila Morbidelli, Vinales e Zarco. Marini, Martin ed Espargarò in terza fila.

Il fratello di Marc Marquez, autore della pole in Portogallo, ha iniziato la sua rincorsa alla pole dalla Q1, nella quale era già stato il più veloce ma a tempo scaduto una scivolata alla penultima curva aveva dato vita ad un principio d'incendio sulla sua Desmosedici GP: questo aveva imposto ad Alex l'utilizzo della sua seconda moto ma non è cambiato molto, visto la grande prestazione che ha portato in pista.

Il leader del Mondiale Bagnaia ha chiuso con un terzo posto prezioso e alle spalle delle tre Ducati si è piazzato Franco Morbidelli, che si è dimostrato in grande crescita con la prima delle Yamaha.

Leggi anche Aleix Espargaró primo dopo le libere del Gp Argentina di MotoGP: Bagnaia chiude al sesto posto

Furibondo Fabio Quartararo al rientro nel box Yamaha: scatterà dal decimo posto.

Le parole del poleman Marquez a Sky Sport: “Molto contento, avevamo una sola moto nel Q2, il team ha fatto un grande lavoro con il setting. Vediamo cosa succede nella Sprint, non abbiamo il ritmo per vincere, dobbiamo essere realisti, ma possiamo puntare alla top-6“.

Questa la griglia di partenza del GP Argentina della MotoGP

1 A. MARQUEZ 1:43.881

2 M. BEZZECCHI +0.172

3 F. BAGNAIA +0.858

4 F. MORBIDELLI +2.101

5 M. VINALES +2.355

6 J. ZARCO +2.582

7 L. MARINI +2.707

8 J. MARTIN +2.754

9 A. ESPARGARO' +2.997

10 F. QUARTARARO +3.241