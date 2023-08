Aleix Espargaro vince al cardiopalma il GP Silverstone: Bagnaia beffato a pochi metri dal traguardo Lo spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaro supera Pecco Bagnaia a poche curve dalla bandiera a scacchi e vince il GP della Gran Bretagna della MotoGP 2023. A completare il podio nella gara di Silverstone c’è Binder. Disastrosa caduta invece per Bezzecchi.

A cura di Michele Mazzeo

Aleix Espargaro vince il GP della Gran Bretagna della MotoGP 2023 al termine di una gara al cardiopalma condizionata dalla pioggia nel finale. Lo spagnolo dell'Aprilia ha battuto sul traguardo il leader del Mondiale Pecco Bagnaia superato poche curve prima della bandiera a scacchi dopo essere stato in testa per tutta la gara. Una vera e propria beffa per il piemontese che riesce comunque ad allungare nella classifica iridata rispetto ai più immediati inseguitori.

A completare il podio a Silverstone c'è infatti la KTM di Brad Binder che ha regolato in volata un Miguel Oliveira autore di una grande rimonta. Caduto a causa di un errore Marco Bezzecchi che partiva dalla pole position e che, dopo esser stato superato da Miller in partenza, era comunque rimasto a contatto con le primissime posizioni. Finita in ghiaia anche la gara di Marc Marquez ed Enea Bastianini protagonisti di un incidente negli ultimi giri.

L'ordine d'arrivo del GP della Gran Bretagna della MotoGP 2023

1. Aleix Espargarò (Aprilia)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Brad Binder (KTM)

4. Miguel Oliveira (RNF Aprilia)

5. Maverick Vinales (Aprilia)

6. Jorge Martin (Pramac Ducati)

7. Luca Marini (VR46 Ducati)

8. Jack Miller (KTM)

9. Johann Zarco (Pramac Ducati)

10. Raul Fernandez (RNF Aprilia)

11. Augusto Fernandez (GasGas KTM)

12. Pol Espargarò (GasGas KTM)

13. Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati)

14. Franco Morbidelli (Yamaha)

15. Fabio Quartararo (Yamaha)

16. Takaaki Nakagami (LCR Honda)

17. Iker Lecuona (LCR Honda)

Rit. Enea Bastianini (Ducati)

Rit. Marco Bezzecchi (VR46 Ducati)

Rit. Alex Marquez (Gresini Ducati)

Rit. Joan Mir (Honda)