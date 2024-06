video suggerito

Albon fa il sorpasso dell'anno in F1 a Montreal, folle soltanto a pensarci: "Ma come ha fatto?" Durante la gara del GP del Canada della Formula 1 2024, Alexander Albon ha messo a segno un incredibile doppio sorpasso ai danni di Ocon e Ricciardo nella chicane del 'muro dei Campioni' che ha lasciato esterrefatti spettatori, addetti ai lavori e la stessa F1.

A cura di Michele Mazzeo

La gara del GP del Canada condizionata da scrosci di pioggia ad intervalli irregolari è stata senza dubbio una delle corse più spettacolari del Mondiale di Formula 1 2024. Nonostante alla fine a trionfare sia stato il solito Max Verstappen, difatti, la gara sul circuito di Montreal ha regalato tantissimi colpi di scena e manovre mozzafiato che hanno tenuto incollati gli spettatori fino all'ultimo dei 70 giri.

Nel giorno del disastro Ferrari (con entrambi i piloti ritirati dopo aver affrontato un vero e proprio calvario), sono stati gli altri driver a prendersi la scena. Su tutti Alexander Albon che con la sua Williams è stato protagonista di quello che ad oggi è il miglior sorpasso della stagione e che acquisisce ulteriore epicità per il punto del tracciato in cui è stato messo a segno (la chicane prima dell'iconico ‘muro dei Campioni') e per averlo fatto sul circuito intitolato al pilota F1 che più di tutti rappresenta il coraggio e la spregiudicatezza in pista, vale a dire il compianto Gilles Villeneuve.

Già, perché il doppio sorpasso del thailandese della Williams ai danni della Racing Bulls di Daniel Ricciardo e dell'Alpine di Esteban Ocon è frutto di quel mix di genialità e follia da cui hanno origine le opere d'arte. Una volta affiancato e superato l'australiano all'esterno in rettilineo infatti Alexander Albon si è trovato sulla sua traiettoria la vettura del francese che, sfruttando la parte di pista asciutta, stava impostando l'ingresso in curva. Con ancora la monoposto di Ricciardo non completamente sopravanzata, dunque, qualsiasi pilota avrebbe alzato il piede dall'acceleratore per evitare collisioni.

Qualsiasi pilota, ma non Albon che con una precisione millimetrica, passando nell'angusto spazio a sua disposizione tra il retro dell'Alpine e il muso della Racing Bulls, ha cambiato traiettoria superando all'interno Ocon e riuscendo poi a chiudere l'imminente curva successiva mantenendo in pista la sua vettura in uscita evitando di andare a finire contro quel ‘muro' saggiato più volte da suoi illustri colleghi del passato tanto da guadagnarsi l'appellativo di ‘muro dei Campioni'.

Una manovra spettacolare che ha esaltato tutti gli spettatori, addetti ai lavori compresi. E il modo in cui i telecronisti inglesi di Sky UK l'hanno commentata in diretta spiega probabilmente meglio di qualsiasi altra cosa la spettacolarità del gesto compiuto dal pilota della Williams nel corso del GP del Canada (conclusosi poi con un ritiro per lui essendo finito incolpevolmente contro le barriere dopo esser stato colpito dalla Ferrari di Sainz andata in testacoda in mezzo alla pista).

"È stato semplicemente geniale! Aveva Daniel Ricciardo proprio di fianco a lui, e quella di Esteban Ocon proprio davanti. E guarda cosa è riuscito a fare: è sembrato come Mosè e il Mar Rosso che si è appena aperto davanti a lui!" è stato difatti il commento dell'esperto David Croft sconvolto da ciò a cui aveva appena assistito. Estasiato anche l'ex pilota F1 Martin Brundle: "L'ha dovuto fare altrimenti ci sarebbe stato un incidente, è stato fantastico e coraggioso" ha difatti aggiunto il commentatore tecnico della Formula 1 dell'emittente britannica a sottolineare quanto il doppio sorpasso di Alexander Albon sia stato spettacolare anche per chi si è trovato più volte in pista in quelle situazioni.

Ma forse il commento che più di tutti rende l'idea di come nessuno potesse pensare ad un doppio sorpasso in quel punto del tracciato è quello con fatto dagli account social ufficiali della Formula 1: "Ma come diavolo ha fatto?". Già, perché è questa la domanda che qualsiasi spettatore si è posto nel momento in cui ha visto la Williams slalomeggiare tra le due monoposto per mettere a segno quella che è già entrata di diritto nella storia del GP del Canada e, forse, anche della stessa F1.

