Adrian Newey diventa perno dell’Aston Martin in Formula 1: sarà Team Principal a partire dal 2026

Adrian Newey diventerà il nuovo Team Principal dell'Aston Martin a partire dal 2026. Il progettista britannico prenderà il posto di Andy Cowell, che di conseguenza sarà Chief Strategy Officer della scuderia. Ad annunciarlo è stato lo stesso team di Lawrence Stroll attraverso una nota in cui fa capire come Newey sarà in questo modo il perno dell'Aston Martin in Formula 1 mantenendo anche la guida del dipartimento tecnico, comprese le operazioni in pista. Newey avrà competenze tecniche nello sviluppo della monoposto, un po' come Mattia Binotto in precedenza in Ferrari.

Cambiamenti importanti dunque in casa Aston Martin in vista della prossima stagione. Newey dunque al centro del progetto Aston Martin che aveva preso effettivamente già il via dal settembre 2024 con la nomina a managing technical partner e azionista del team. Il britannico però ha iniziato effettivamente a lavorare dal 1° marzo 2025, accettando di restare in Red Bull per terminare il suo lavoro sull'Hypercar RB17. Un team tutto nuovo dunque con Newey e Cowell il quale servirà a ottimizzare la partnership tecnica tra la squadra, Honda, Aramco e Valvoline.

Nel corso del comunicato ufficiale dell'Aston Martin sono state anche riportate le parole dello stesso Newey e dello stesso Stroll. Il nuovo Team Principal ha spiegato: "Negli ultimi nove mesi ho visto grandi talenti individuali all'interno della squadra. Non vedo l'ora di assumere questo nuovo ruolo. Questo ci permetterà di essere competitivi al massimo nel 2026 nel momento in cui dovremo concentrarci a lavorare in una situazione tutta nuova". Stroll invece ha sottolineato l'importanza di avere elementi del genere all'interno del proprio team pronto a fare un salto di qualità importante a partire dal 2026.

Leggi anche Un documento svela il vero stipendio di Lance Stroll in Aston Martin: mezzo milione torna indietro

"Andy Cowell è stato un grande leader badando molto sulla costruzione di un team di livello mondiale e ha promosso una cultura che ha posto le auto da corsa al centro di ciò che facciamo – si legge -. Questi cambiamenti sono stati presi da noi di comune accordo e anche per questo sono molto lieto che Newey assuma questo ruolo importante di Team Principal. Questo ruolo gli permetterà di mettere in atto le sue competenze creative e tecniche garantendo all'Aston Martin di sfruttare al meglio tutti i propri punti di forza".