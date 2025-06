video suggerito

24 Ore di Le Mans 2025 oggi, orari TV e dove vedere la gara in diretta e in streaming Oggi alle 16:00 prenderà il via la 24 Ore di Le Mans, gara regina del Mondiale WEC 2025 sullo storico Circuito de La Sarthe che vedrà la Ferrari schierare in griglia nella classe Hypercar le due 499P che hanno vinto le ultime due edizioni della leggendaria corsa e Valentino Rossi in lizza per la vittoria nella classe LMGT3. Ecco gli orari e dove vederla in diretta TV e in streaming.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi alle ore 16 la partenza della 24 Ore di Le Mans, quarto appuntamento del Mondiale Endurance 2025. La gara di durata più prestigiosa al mondo, arrivata alla 102ª edizione, si disputa sul leggendario Circuito de La Sarthe e nella classe regina, l'Hypercar, vede le Ferrari, vincitrici delle ultime due edizioni, scattare dalla griglia di partenza costrette ad andare a caccia di rimonta dopo le non esaltanti qualifiche, mentre nella classe LMGT3 tra le pretendenti alla vittoria c'è anche la BMW di Valentino Rossi. La corsa di oggi sarà trasmessa in diretta TV e live streaming su Eurosport, Discovery+ e Fiawec.tv.

La squadra di Maranello schiera al via due 499P (la numero #50 alla guida della quale si alterneranno Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen che partirà settima e la numero #51 il cui equipaggio è composta dai piloti Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi che scatterà invece dall'undicesima casella), a cui si aggiunge poi la terza 499P del team AF Corse (la numero #83 guidata da Robert Kubica, Yifei Ye e Philip Hanson che inizierà la gara dalla tredicesima posizione), lotterà per riportare l'alloro in Italia vedendosela con le agguerritissime Cadillac, Porsche, BMW e Toyota.

Oltre alle Hypercar in pista ci saranno anche le vetture delle classi LMP2 e LMGT3. In quest'ultima, tra le favorite per la vittoria finale, oltre alle Ferrari, c'è anche la BMW numero #46 del Team WRT (terza in griglia) che nel suo equipaggio, insieme ad Ahmad Al Harthy e Kelvin van der Linde, vanta anche la presenza della leggenda della MotoGP Valentino Rossi che per il secondo anno consecutivo è dunque al via della mitica 24 Ore di Le Mans.

La griglia di partenza della classe Hypercar della 24 Ore di Le Mans 2025

Cadillac Hertz Jota #12 (Lynn-Stevens-Nato) Cadillac Hertz Jota #38 (Bamber-Bourdais-Button) Porsche Penske #5 (Jaminet-Christensen-Andlauer) BMW WRT #15 (D. Vanthoor-Marciello-Magnussen) Porsche Penske #4 (Tandy-Nasr-Wehrlein) BMW WRT #20 (Van der Linde-Rast-Frijns) Ferrari #50 (Fuoco-Nielsen-Molina) Cadillac Whelen #311 (Drugovich-Vesti-Aitken) Alpine #36 (Makowiecki-Schumacher-Gounon) Toyota #8 (Buemi-Hartley-Hirakawa) Ferrari #51 (Pier Guidi-Giovinazzi-Calado) Alpine #35 (Chatin-Habsburg-Milesi) Ferrari AF Corse #83 (Ye-Kubica -Hanson) Cadillac WTR #101 (R. Taylor-J. Taylor-Albuquerque) Aston Martin #009 (Sorensen-Riberas-De Angelis) Toyota #7 (De Vries-Kobayashi-Conway) Peugeot #94 (Vandoorne-Duval-Jakobsen) Peugeot #93 (Vergne-Di Resta-Jensen) Porsche Proton #99 (Jani-Varrone-Pino) Aston Martin #007 (Tincknell-Gambell-Gunn) Porsche Penske #6 (Estre-L. Vanthoor-Campbell)

Gli orari TV della 24 Ore di Le Mans del WEC, a che ora inizia la gara oggi

La gara della 24 Ore di Le Mans del WEC 2025 inizia oggi alle ore 16 (ora italiana). Questo l'orario in cui i piloti delle tre classi in gara (Hypercar, LMP2 e LMGT3) scatteranno dalla griglia di partenza del Circuito de La Sarthe per affrontare la gara più prestigiosa del Mondiale Endurance 2025. Per quanto riguarda gli orari TV la corsa sarà trasmessa su Eurosport integralmente fin dalla partenza.

Dove vedere la 24h di Le Mans oggi in TV e streaming: diretta su Eurosport

La gara della 24 Ore di Le Mans in programma oggi sarà trasmessa in diretta TV da Eurosport sui canali Eurosport 1 (canale 210 del decoder Sky) ed Eurosport 2 (canale 211) con Nicola Villani, Fabio Magnani, Marco Petrini e Daniele Galbiati che si alterneranno alla telecronaca. La 24 Ore di Le Mans di oggi si può vedere anche in live streaming su SkyGo, su NOW (previa apposita sottoscrizione del "Pass Sport"), su DAZN (che trasmette i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2), su Discovery+ e Fiawec.tv. Non è invece prevista la trasmissione della prestigiosa corsa automobilistica di durata gratis in chiaro su Nove (canale 9 del digitale terrestre) nemmeno in differita.