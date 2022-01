Vlahovic alla Juve, oggi l’incontro decisivo con Ristic. Kulusevski idea Milan, Gosens firma con l’Inter: le ultime news di mercato

Oggi è il giorno in cui si dovrebbe definire in modo definitivo la trattativa tra la Juventus e la Fiorentina per Dusan Vlahovic. Bisogna limare solo alcuni dettagli, riguardanti in realtà le commissioni, che andranno all’agente del bomber, e alle modalità di pagamento. Ma dubbi sull’esito della trattativa non ce ne sono.

L’intesa tra Juventus e Fiorentina è stata trovata da tempo, 75 milioni di euro complessivi per i viola, mentre il calciatore dirà sì dopo aver firmato un ingaggio da 7 milioni a stagione. La Fiorentina però vorrebbe che il pagamento per Vlahovic venga dilazionato in due rate, rispetto alle quattro che propone la Juve. Mentre un altro inghippo, superabile, è quello relativo alle commissioni dell’agente che pretenderebbe 18 milioni alla firma.

Per non ora non c’è fretta. Perché Vlahovic, al momento, è in quarantena dopo essere stato trovato positivo al Covid e quindi non può raggiungere Torino per effettuare le classiche visite mediche. L’obiettivo di tutti è quello di chiudere l’affare entro il fine settimana, d’altronde il mercato di gennaio si chiude lunedì 31 gennaio.