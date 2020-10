Il sorteggio della fase a gironi di Champions League sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su 20 Mediaset. In tv sarà possibile seguire la cerimonia anche sui canali Sky, per i clienti abbonati, o su Eurosport, disponibile anche su DAZN. Il sito ufficiale della Uefa trasmetterà l'evento in diretta streaming senza alcun tipo di limitazione. In alternativa, si potranno guardare i sorteggi in streaming tramite Sky Go, Mediaset Play o l'app di DAZN (selezionando il canale Eurosport) su tutti i dispositivi compatibili.