Sinner-Raonic all’ATP Rotterdam in diretta live: in palio la semifinale, dove vedere in TV e streaming la partita di tennis

Sinner torna in campo oggi per i quarti dell'ATP Rotterdam e affronta il canadese Raonic: dopo le vittorie contro van de Zandschulp, e Monfils, l'altoatesino a caccia del pass per la semifinale. La partita è in programma non prima delle 21 e chiude la giornata sul campo centrale dell'Ahoy Rotterdam. Diretta TV e streaming in esclusiva su Sky.

Sinner non ha mai giocato in carriera contro Raonic reduce dalla vittoria su Bublik, in passato anche numero 3 al mondo e oggi scivolato dopo gli infortuni e due anni di inattività al numero 309 della classifica mondiale. In palio la semifinale contro uno tra Griekspoor e Ruusuvuori, con Sinner che potrebbe diventare il numero 3 del mondo alla fine del torneo.

A proposito del confronto con Raonic, Sinner ha dichiarato: "Avevo forse 15, 16 anni. Mi ricordo la prima volta che mi sono allenato con lui, sono andato a Monaco ed era un bell’allenamento, mi è piaciuto. Perché comunque si dice che serve e basta invece anche da fondo gioca molto, molto bene come abbiamo visto nelle scorse partite. Devo stare attento".

L'eccezionale correttezza di Sinner a Rotterdam Jannik Sinner si sta confermando come sempre un campione di correttezza e un esempio per atteggiamento. Ha fatto il giro del mondo un episodio nel match contro van de Zandschulp quando ha applaudito l'avversario dopo uno scambio perso. Classe da vendere per il campione degli Australian Open. Il cammino di Sinner nel torneo di Rotterdam Jannik Sinner ha affrontato già due partite nel torneo di Rotterdam. All'esordio ha superato agevolmente il padrone di casa van de Zandschulp, mentre agli ottavi ha dovuto fare i conti contro l'esperto Monfils. Il francese ha creato più di un problema a Jannik strappandogli il secondo set. Alla fine però si è dovuto arrendere alla maggiore freschezza fisica e al talento dell'azzurro. Il tabellone di Rotterdam e il possibile avversario in semifinale Il tabellone di Sinner testa di serie numero 1 del torneo, prevede una possibile semifinale contro il vincente del confronto tra Griekspoor e Ruusuvuori. Una sorpresa visto che nel corso del torneo è stato eliminato Hurkacz. È saltato invece l'incrocio possibile in finale con la seconda testa di serie Rublev, che oggi ha perso contro De Minaur. Perché Sinner può diventare il numero 3 ATP grazie ai ritiri di Medvedev Jannik Sinner può diventare il numero 3 del mondo in caso di vittoria del torneo di Rotterdam. Questo anche grazie al ritiro di Medvedev, il campione in carica, che perderà dunque i punti necessari per il mantenimento del terzo gradino del podio ATP. Il sorpasso potrebbe essere solo rimandato in caso di sconfitta in finale per Sinner: Medvedev infatti non giocherà nemmeno a Doha e quindi Jannik potrebbe approfittarne anche nella settimane del 26 febbraio. I precedenti tra Sinner e Raonic e il ranking del canadese Sinner e Raonic non si sono mai affrontati in carriera, anche se hanno condiviso alcuni allenamenti quando il tennista italiano era molto giovane. Il 33enne nel 2016 è diventato il numero 3 del mondo (con la finale di Wimbledon raggiunta nello stesso anno), con 8 titoli complessivi in carriera. Purtroppo ha dovuto fare i conti con diversi infortuni che lo hanno di fatto, spinto fuori dal tour per due anni. Ora il tentativo di rientrare con la posizione numero 309 del ranking ATP. A che ora gioca Sinner oggi contro Raonic: orario e programma A che ora giocheranno Sinner e Raonic? La partita è in programma oggi non prima delle 21 a seguire il confronto tra Griekspoor e Ruusuvuori. La sfida che è l'ultima del programma serale dunque potrebbe iniziare più tardi nel caso in cui il match precedente dovesse prolungarsi più del dovuto. Dove vedere Sinner-Raonic a Rotterdam in diretta TV e streaming Dove vedere Sinner-Raonic a Rotterdam? La partita in TV non sarà trasmessa in chiaro, ma si potrà seguire in esclusiva su Sky e in particolare sul canale 203. Diretta streaming su Sky GO e NOW piattaforma live on demand, acquistando il singolo tagliando dell'evento.