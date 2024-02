Sinner ammirato applaude l’avversario a Rotterdam: ha appena perso un punto clamoroso Jannik Sinner è volato agli ottavi del 500 di Rotterdam. L’italiano ha sconfitto al primo turno van de Zandschulp e nel corso dell’incontro ha mostrato la sua proverbiale classe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha superato il primo turno del torneo di Rotterdam in modo agevole. L'azzurro ha sconfitto in due set Botic van de Zandschulp e giovedì sera negli ottavi se la vedrà con Gael Monfils. Ventottesimo incontro vinto degli ultimi trenta giocati. Un ruolino di marcia incredibile per l'azzurro, che ha mostrato anche la sua grande sportività durante la sfida con l'olandese.

Il tennista italiano è tornato in campo dopo aver vinto gli Australian Open. Un bel successo quello ottenuto da Sinner che non ha dovuto faticare molto né ha dovuto alzare il livello per piegare il malcapitato olandese, che per la seconda volta in un mese ha pescato Jannik, e di questo simpaticamente se n'è lamentato nel post partita.

Pur sfidando un giocatore di casa, a Rotterdam, Sinner ha trovato il sostegno del pubblico. Per il suo gioco e le sue vittorie quasi in automatico ha conquistato decine di tifosi, ma non basta quello per avere un supporto quasi totale ovunque. Quello che dice nelle interviste, il come si comporta in campo e fuori è un qualcosa che si nota eccome. Tratto distintivo del numero 4 ATP è la sua sportività, che lo ha reso nel 2023 il tennista più amato dai fan.

L'ennesima dimostrazione di grande sportività Sinner l'ha data giocando contro van de Zandschulp. Certo, ci sarà chi dirà che tutto sommato è facile essere sportivi quando si è più forti e con il match in pugno – ma andatelo a dire a McEnroe, Connors o Lendl. Durante il secondo set van de Zandschulp e Sinner danno vita a uno splendido punto, l'olandese attacca con coraggio, sa che può ‘farsi male' – il gioco a rete non paga più come un tempo – ma ci prova.

Servizio e discesa a rete dopo un rovescio interlocutorio. L'olandese si piazza a rete, sembra un'esercitazione, è un punto vero e anche molto bello. Due splendide volée, due passanti di Sinner, la terza volée è vincente, splendida anche stilisticamente. Il replay passa subito in diretta, rivedendolo da un'altra angolazione si vede il bel gesto dell'italiano che dopo un duello old style applaude l'avversario.