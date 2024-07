video suggerito

Sinner prova a spiegare il suo punto magico a Wimbledon, ma non riesce a fingere: fa ridere tutti Jannik Sinner ha provato a spiegare il colpo magico contro Shelton durante il match che gli ha permesso di qualificarsi ai quarti di Wimbledon. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In campo raramente vediamo Jannik Sinner in difficoltà, al contrario di quanto accade qualche volta davanti ai microfoni. Così è stato anche in occasione della partita vinta contro Shelton negli ottavi di Wimbledon, quando il numero uno al mondo ha realizzato uno dei punti più belli del torneo con un colpo in mezzo alle gambe. Commentando la giocata nell'intervista dopo partita, Jannik è andata un po' in difficoltà, non riuscendo a spiegare quanto accaduto.

Cosa ha detto Sinner dopo il punto magico contro Shelton a Wimbledon

L'interlocutore infatti ha stuzzicato il tennista italiano su quella giocata da applausi, tra le più belle dei Championship, in un momento tra l'altro cruciale del terzo set. Jannik ha dato l'impressione di voler subito cambiare discorso: "È stata solo fortuna, non c'è niente da dire".

L'imbarazzo di Jannik e le risate del pubblico di Wimbledon

Sia l'intervistatore che gli spettatori però si aspettavano qualcosa da Sinner che ha provato a proseguire: "Non so… qualche volta… ". Alla fine poi si è arreso: "Non so davvero cosa dire onestamente", lasciandosi andare ad una risata contagiosa che ha coinvolto anche tutti i presenti sugli spalti.

La giocata magica di Sinner contro Shelton, il tennista americano resta di sasso

Insomma una dimostrazione di spontaneità da parte di Sinner, che si è mostrato anche molto sincero. D'altronde la verità è stata che il colpo che lo ha portato sul 5-5 al terzo set, è stato frutto di un riflesso geniale, che non si può preparare in allenamento. La sua reazione già in campo subito dopo il tiro tra le gambe è stata divertita, al contrario di quella del "povero" Shelton quasi incredulo.

Non è mancato anche un gesto rivolto al suo angolo, per scherzarci su. Il clima nel team Sinner è molto buono, e non potrebbe essere altrimenti alla luce dei risultati. Ora testa al prossimo turno, contro Medvedev che ha approfittato del ritiro di Dimitrov.