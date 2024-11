Sinner-Fritz, la diretta live alle ATP Finals: Jannik parte bene a Torino, 3-2 primo set

Jannik Sinner e Taylor Fritz scenderanno in campo all'Inalpi Arena di Torino esattamente tra un'ora e cioè alle 20:30 per il match della seconda giornata del Girone Nastase. La sfida, che si giocherà al meglio dei tre set, si potrà vedere su Sky, sui canali 201 e 203 che manda in onda integralmente il torneo, ma anche in chiaro su Rai 2. Diretta streaming con Sky Go, NOW e RaiPlay.