Roma-Milan live 0-0, risultato in diretta della partita di Serie A: Malen il più pericoloso

La partita Roma-Milan è visibile in diretta tv, in chiaro e in streaming su DAZN e sui canali di Sky Sport. Gli abbonati al network satellitare potranno assistere all'incontro sintonizzandosi su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4k (canale 213), Sky Sport (canale 251). In streaming diretta trasmessa attraverso Sky Go. Telecronaca con Andrea Marinozzi e Dario Marcolin. DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky per chi ha attivato il servizio) a disposizione degli utenti – anche online, mediante app – registrati alla piattaforma. Telecronaca con Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi.