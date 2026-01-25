Serie A
Roma-Milan live 0-0, risultato in diretta della partita di Serie A: Malen il più pericoloso

La diretta live di Roma-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

25 Gennaio 2026 19:45
Ultimo agg. 21:08
La diretta live della partita Roma-Milan per la 22ª giornata di Serie A. Gasperini conferma Malen, Allegri sceglie Nkunku in attacco. Gara che mette in palio punti pesanti tra cosa scudetto e lotta per un posto in Champions. Diretta TV e streaming solo su DAZN.

21:07

Ancora Malen vicinissimo al gol

La Roma è tornata ad alzare i ritmi e con il palleggio esce dal pressing rossonero: Malen ancora pericolosissimo in area del Milan, con la palla deviata a fil di palo a sfiorare il vantaggio

A cura di Alessio Pediglieri
21:00

Roma-Milan 0-0, zero gol ma tantissime emozioni

Roma e Milan si sfidano a viso aperto con capovolgimenti di fronte e aggressioni sui possessori di palla: il Milan ha subito risposto al pressing iniziale giallorosso per poi tornare in sofferenza quando la squadra di Gasperini alza di nuovo i ritmi

A cura di Alessio Pediglieri
20:54

Roma subito pericolosa, Milan in difesa

Parte benissimo la Roma trascinata dall'Olimpico, con Malen che impegna subito Maignan. Sotto il pressing della Roma, i rossoneri faticano a riemergere ma dopo le difficoltà iniziali, gli ospiti stanno salendo di baricentro

A cura di Alessio Pediglieri
20:45

Roma-Milan in diretta, inizia la partita

Dopo l'esecuzione dell'inno della Serie A ha inizio Roma-Milan all'Olimpico. Ad arbitrarla è il direttore di gara, Andrea Colombo. Al VAR c'è invece Marco Di Bello.

A cura di Maurizio De Santis
20:30

Come arriva il Milan alla partita di questa sera

Con l'Inter scappata a +6 in testa alla classifica, il Milan non può commettere passi all'Olimpico se vuole restare un corsa scudetto. E deve vincere. Allegri, che ha sempre ribadito la necessità di fare punti anzitutto per tornare in Champions, schiera una squadra solida (con Modric e Rabiot a centrocampo) e pronta a ripartire sfruttando la velocità di Leao (e Nkunku in attacco).

A cura di Maurizio De Santis
20:15

Come arriva la Roma alla partita di questa sera

La Roma arriva alla sfida di questa sera contro il Milan con il chiaro obiettivo di vincere lo scontro diretto e consolidare la posizione in zona Champions League. È uno snodo cruciale per il campionato dei giallorossi, reduci dalla vittoria in Europa League che messo (quasi) in tasca la qualificazione diretta agli ottavi di finale (può bastare anche un pareggio all'ultimo turno). Gasperini conferma in attacco il neo-acquisto, Malen. All'andata finì 1-0 per i rossoneri, con Dybala che sbagliò il rigore del possibile pareggio a San Siro e si fece anche male.

A cura di Maurizio De Santis
20:00

Roma-Milan, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte di formazione di Gasperini e Allegri per Roma-Milan di questa sera:

ROMA (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.

MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Allegri.

A cura di Maurizio De Santis
19:52

A cura di Alessio Pediglieri
19:45

Dove vedere Roma-Milan di Serie A in TV e streaming

La partita Roma-Milan è visibile in diretta tv, in chiaro e in streaming su DAZN e sui canali di Sky Sport. Gli abbonati al network satellitare potranno assistere all'incontro sintonizzandosi su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4k (canale 213), Sky Sport (canale 251). In streaming diretta trasmessa attraverso Sky Go. Telecronaca con Andrea Marinozzi e Dario Marcolin. DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky per chi ha attivato il servizio) a disposizione degli utenti – anche online, mediante app – registrati alla piattaforma. Telecronaca con Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi.

A cura di Maurizio De Santis
