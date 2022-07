Qualifiche F1 GP Ungheria oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La Formula 1 2022 arriva sull'Hungaroring di Budapest per il GP Ungheria, oggi le qualifiche del tredicesimo appuntamento del Mondiale 2022. Dopo la vittoria della Red Bull di Verstappen in Francia e il clamoroso errore di Leclerc costatogli il podio, si rinnova la battaglia delle Ferrari contro le Red Bull di Verstappen e Perez per la pole position. Orario d'inizio delle qualifiche alle 16.00, le FP3 sono in programma alle 13.00. Su TV8 le qualifiche in differita in chiaro e in streaming gratis alle ore 18.00. Nelle Q1, Q2 e Q3 si determina la nuova griglia di partenza per la gara di domani. La Ferrari ha dominato nelle prove libere, Sainz è stato il più veloce nelle FP1, Leclerc invece ha chiuso al comando le FP2. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news

