Paolini-Swiatek live al Roland Garros, la diretta della finale di tennis

Jasmine Paolini e Iga Swiatek alle ore 15 scenderanno in campo al Roland Garros per disputare la finale del torneo femminile. Paolini-Swiatek si potrà seguire su Eurosport, canale che si può vedere solo previo abbonamento. Diretta TV esclusiva su Eurosport visibile su Sky, DAZN e Discovery+ e in streaming con Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro.