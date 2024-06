video suggerito

Quanto guadagna Jasmine Paolini se vince il Roland Garros 2024: montepremi e prize money Vincendo la finale del Roland Garros Jasmine Paolini potrebbe guadagnare oltre 2 milioni di euro: ecco i prize money di ogni singolo turno del torneo di Parigi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Jasmine Paolini ha conquistato la finale del Roland Garros: la tennista italiana ha battuto Mirra Andreeva in semifinale e si giocherà la possibilità di vincere il torneo e di tingere d'azzurro Parigi. Un risultato straordinario per lei che è entrata anche a far parte della top 10 grazie alle sue vittorie nel Grande Slam francese. Oltre alla gloria del trionfo potrebbe portare a casa anche un discreto montepremi.

La toscana fin qui ha accumulato una discreta somma: soltanto la qualificazione all'ultima partita le ha portato un incasso di 1.2 milioni di euro che verrebbero praticamente raddoppiati con la vittoria dello Slam. Trionfare nell'ultima partita infatti le farebbe guadagnare 2.4 milioni di euro, ai quali aggiungere gli altri ricchi premi, dato che il circuito garantisce uno dei montepremi più alti in assoluto, secondo soltanto all'US Open.

Quanto potrebbe guadagnare Paolini vincendo il Roland Garros, il montepremi

Si parla ovviamente di somme molto elevate: la vincitrice del Roland Garros porterà a casa 2.4 milioni di euro, il secondo montepremi più alto dopo quello di US Open, in crescita rispetto all'edizione 2023. La vittoria in semifinale contro Rybakina le ha permesso di staccare un assegno da 1.2 milioni di euro e il premio totale potrebbe raddoppiare se Jasmine Paolini vincesse anche la finale. Rispetto al trionfo di un anno fa di Iga Swiatek la tennista che trionferà oggi guadagnerà circa il 4.35% in più.

I prize money del Roland Garros: premi e punti ATP

PRIMO TURNO – 73.000 € Punti ATP: 10

SECONDO TURNO – 110.000 € Punti ATP: 50

TERZO TURNO – 158.000 € Punti ATP: 100

OTTAVI DI FINALE – 250.000 € Punti ATP: 200 punti

QUARTI DI FINALE – 415.000 € Punti ATP: 400 punti

SEMIFINALISTA – 650.000 € Punti ATP: 800 punti

FINALISTA – 1.200.000 € Punti ATP: 1300 punti

VINCITORE/VINCITRICE – 2.400.000 € Punti ATP: 2000 punti