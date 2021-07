Olimpiadi in diretta, medaglie e risultati live: Paltrinieri d’argento, oro e bronzo dal Canottaggio. Delusione fioretto donne solo per il bronzo, Stanco solo quinta nella finale del Trap femminile

Si è aperta questa notte l'ottava giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021, nella quale si assegnano 17 medaglie d’oro in totale. Gli occhi erano subito puntati di prima mattina sulla nostra portabandiera Jessica Rossi nel tiro a volo, impegnata nelle qualificazioni di trap iniziate alle 2.00 in vista della finale delle 7.30. E' andata male, purtroppo: dopo l'oro di Londra, la tiratrice non c'è nell'atto conclusivo del trap donne. Chiude le qualificazioni con 119/125 e resta fuori per un piattello. A rappresentare l’Italia nella finale a c'è Silvana Stanco che però chiude in quinta posizione.

Stesso orario anche per la scherma azzurra che sempre alle 2.00 è scesa in pedana con la squadra di fioretto femminile, composta da Martina Batini, Arianna Errigo e Alice Volpi, che ha puntato alla finale, in programma alle ore 11:30 italiane. In attesa dell'ultimo atto l'Italia del fioretto femminile supera l'Ungheria 45-32 e approda alla semifinale. Contro la Francia però arriva una delusione cocente: 43-45 la sconfitta per le azzurre che saranno in pedana solo per il bronzo.

Nel Canottaggio doppio maschile e femminile per la finale erano impegnati i due equipaggi. Il primo maschile formato da Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta. Da loro arriva la medaglia di bronzo per l'Italia nel doppio pesi leggeri maschili. Il secondo femminile con Valentina Rodini e Federica Cesarini è da leggenda: chiudono prime nella finale del doppio pesi leggeri femminile e conquistano l'oro.

Alle 3.30 è stato il momento del ritorno in vasca per l'Italia nella finale degli 800 metri stile libero maschile, con Gregorio Paltrinieri che si è guadagnato a fatica l'accesso ma sorprende tutti con una prestazione da urlo: argento a sorpresa negli 800 stile libero dove vince l'americano Finke.

Poco più tardi è toccato ad Alessandro Miressi nella finale dei 100 metri stile libero maschile dove però non è andato alla grande conquistando solo un 6° posto.

In campo la nazionale di pallanuoto maschile per la sfida agli Stati Uniti, terzo turno della Fase a Gironi, poi spazio al nuoto a mezzo giorno con tanti italiani in acqua. Ci saranno negli 800 metri stile libero femminile Simona Quadarella, Martina Rita Caramignoli. Nei 200 metri dorso femminile Margherita Panziera e nei 100 metri farfalla maschile Federico Burdissmo, Santo Condorelli. Infine la staffetta mista 4×100 misti.

All'ora di pranzo l'attesissima finale di ginnastica artistica all around femminile con le nostre Alice D'Amato, Martina Maggio chiudono l'appuntamento di oggi con gli azzurri impegnati alle Olimpiadi.