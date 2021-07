Olimpiadi di Tokyo in diretta, risultati e notizie: scherma e tennis, gli italiani scendono in campo

Iniziano le Olimpiadi 2021 con le prime finali e le medaglie da assegnare: è fittissimo il programma delle gare di oggi, con molti italiani che fanno il loro esordio a Tokyo 2021. Occhi puntati sulla scherma, con le gare della spada femminile e della sciabola maschile: si parte dai trentaduesimi e si va verso i sedicesimi, ottavi e quarti di finale, fino alle semifinali e finali a partire dalle 10.30. In programma oggi, a partire dalle 4, l'appuntamento con la prova di ciclismo in linea maschile, una specialità in cui l'Italia ha vinto spesso una medaglia.

Oggi è anche la giornata del taekwondo, con le gare dei -58kg femminile e -49kg maschile: occhi puntati sul giovane Vito Dell'Aquila. Infine, oggi cominciano anche i tornei di tennis singolare maschile e femminile: Musetti ha affrontato alle 4 il giapponese Millman, mentre è in corso il match tra Sonego e Daniel. In mattinata la sfida tra Fognini e Sugita. Per il femminile è in programma il match tra Sara Errani e la russa Pavlyucenkova.