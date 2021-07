Cerimonia apertura Olimpiadi oggi, orario e diretta TV e streaming sulla Rai: Italia 18ª nella sfilata dei portabandiera

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 (Tokyo 2020) sono ai nastri di partenza con la cerimonia di apertura in programma oggi, venerdì 23 luglio, alle 13:00 ore italiane (in Giappone saranno le otto di sera). Una cerimonia inaugurale che non sarà come quella, spettacolare, di Rio 2016, perché deve rispettare le restrizioni causate dalle norme anti Covid-19. E con la pandemia dovrà fare i conti anche il pubblico all'Olympic Stadium di Tokyo, che sarà perlopiù vuoto.

Per la prima volta i portabandiera dell'Italia saranno due, la tiratrice a volo Jessica Rossi e il ciclista Elia Viviani, mentre Paola Egonu porterà il vessillo olimpico del CIO. Circa millecinquecento persone in tribuna, tra capi di Stato e membri del Comitato Olimpico. Si affollano le indiscrezioni su come sarà la cerimonia inaugurale, che sarà visibile per tutti sulla Rai su Rai2 e in streaming su RaiPlay, oltre che su Discovery+, che detiene i diritti di tutte le Olimpiadi 2021.